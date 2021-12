Update für Maxons Motion-Capture-App Moves!

Was ist Maxons App eigentlich genau? Es handelt sich um eine kostenlose App zur Aufnahme von Facial & Body Motion Capture .

Was ist Maxons Moves? Moves ist eine neue kostenlose App (iOS 13.0+) zwecks Aufnahme von Facial & Body Motion Capture. Das Tool ist für iPhone und iPad Pro verfügbar und nutzt die Möglichkeiten des Apple ARKit 3, damit Ihr mit geringem Aufwand aufgenommene Capture Daten in Cinema 4D (R21) importieren könnt. In unserer News vom 05.03.2020 erfahrt ihr alles Wissenswerte zur App.

Neues Feature „Object Capturing“: Zu den Neuerungen, die euch mit dem aktuellen Update erwarten, gehören das sogenannte „Object Capturing”, womit ihr eine Reihenfotografie erstellt, um auf Grundlage der aufgenommenen Bilder ein texturiertes 3D-Modell zu generieren. Alles, was ihr dazu braucht, ist die Moves-App und ein iPhone oder iPad.

Wie funktioniert Object Capturing? Ihr nehmt vermittels genannter Reihenfotografie Bilder eures Objekts (beispielsweise ein bissfester Apfel! Hm, lecker!) aus möglichst vielen unterschiedlichen Blickwinkeln auf. Die App unterstützt euch dabei, euren Apfel (beim Elefanten oder anderen, die Apfel-Größe übersteigernden Wildtieren wird die Reihenfotografie vermutlich schwierig), aus allen nötigen Perspektiven aus aufzunehmen. Komfortabel!

Für User von Cinema 4D winkt ein besonderes Schmankerl, denn sofern ihr zusätzlich Macs Betriebssystem Monterey nutzt, könnt ihr – laut Entwicklerangaben – euer aufgenommenes 3D-Objekt direkt in Cinema 4D übertragen.

Systemvoraussetzungen: Um die App zu nutzen, benötigt ihr, wie gesagt, Macs Betriebssystem Monterey sowie Cinema 4D R25 SP1 (erschienen am 13.12.2021). Außerdem ist ein solcher Apple-Computer vonnöten, in dem ein Apple-Silicon-Chip verbaut ist, oder aber alternativ ein solcher Intel-Prozessor-Mac mit 16 GB RAM mitsamt AMD-GPU inklusive mindestens 4 GB VRAM.

Weitergeklickt: Die App saugt ihr euch im Apple Store.