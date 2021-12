World Wide FX | Showreel

In nuce: Wer sich die volle Dröhnung Action geben will, der kommt um dieses Showreel der VFX-Spezialisten von WorldWide FX nicht herum.

Genre-Film mit VFXen: Während die Mädels und Jungs mit Genre-Perlen wie „London Has Fallen“, „The Hitman’s Bodyguard“ oder „Rambo: Last Blood“ bereits zeigen konnten, woher sich Sylvester Stallone die Aufbaupräparate holt – Spoiler Alert: aus der VFX-Pipeline von WorldWide FX – taucht ihr mit diesem Showreel in die Hölle hinab.

Call of Darkness: Milla Jovovich als Nimue und David Harbour als Hellboy erwarten euch in der gleichnamigen Neuverfilmung des ikonischen Comicbuchcharakters. Außerdem werden auf dieser VFX’schen Schlachtplatte angerichtet: Explosionen, bei denen Michael Bay persönlich der Mund austrocknet, und U-Boot-Kämpfe, bei denen selbst Oktober rot wird… Oder so…

So oder so: Jetzt klicken – und staunen!

WorldWide FX: Simulation/FX Showreel