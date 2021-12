Sprite Fright | Kurzfilm

In nuce: Bei diesem kostenlosen, zehnminütigen Kurzfilm handelt es sich um den komödiantischen Grusel-Kurzfilm „Sprite Fright“, in dem eine Bande britischer Low-lifes – und eine Öko-Aktivistin – einen Ausflug in die Natur unternehmen, als das Pilzesammeln plötzlich deutlich feuriger wird, als die Fünferbande anfangs angenommen hat. Für alle, die animierte Kurzfilme mögen, und schon immer wissen wollten, wie es wäre, wenn in den Schlümpfen mörderische Energie schlummerte, ist dieser Augenschmaus ein Must-Watch.

Weitergeklickt: Den gesamten Kurzfilm „Sprite Fright“ erklickt ihr euch hier unten. Achtung: Gemäßigtes Gruseln im Verzug! Und falls ihr nach der Sichtung noch immer Appetit auf Pilze habt: Der Horror-Pilz-Mann macht in ZBrush und Blender Jagd nach Kirsch-Dieben (ein How-to in puncto Charakter-Design von Artist Tarek Samaan).

Sprite Fright – Blender Open Movie