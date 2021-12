The Blender Foundation veröffentlicht Blender 3.0 .

. Die Videos „Every New Feature in 6 Minutes“ und „Feature Reel Showcase“ präsentieren euch die neuen Features .

und präsentieren euch die . Blender 3.x Roadmap: Welche Meilensteine erwarten uns bis 2023?

Welche Meilensteine erwarten uns bis 2023? Partytime für Blender: Über 20 spannende Blender-Projekte weltweit – und die genialischen Artists dahinter.

In nuce: In einem Blog-Eintrag vom 03.12. dieses Jahrs gab Ton Roosendaal, Chefentwickler des freien 3D-Modellierungs-Tools Blender, bekannt, dass Blender – auch mit dem Release der Version 3.0 – weiterhin als kostenlose Software jedermann zur Verfügung steht, und genauso mit allen fortlaufenden Versionen stehen wird.

Release von Blender 3.0: Die beworbenen Killer-Features sind ein schnelleres Cycle, Verbesserungen in puncto Asset-Browser, Geometry Nodes, und, und, und… wir könnten jetzt alle Feature-Freuden runterrattern, bis euch die Äuglein aus dem Schädel kullern, aber weil die Blender Foundation gleich zwei blickschöne Videos vorbereitet hat (das kompakte „Every New Feature in 6 Minutes“ und das noch viel kompaktere „Feature Reel Showcase“), in denen euch die brandneuen Features in Bild und Ton und Farbe präsentiert werden, verlinken wir euch nachstehend die Videos, anstatt euch mit unserem unleidigen Gesabbel die ohnehin strapazierte Aufmerksamkeitsspanne zu bersten.

Blender 3.0 – Features Reel Showcase



Blender 3.0 – Every New Feature in 6 minutes



Blender 3.x Roadmap: Außerdem zeichnete Chefentwickler Ton Roosendaal jüngst eine Roadmap für die Version-3-Reihe der beliebten Open-Source-Software. Laut dieser beginnt die Version-3-Reihe von Blender also jetzt im Dezember, und zwar mit dem Release 3.0 – und endet mit Blender 3.7 im Jahr 2023. Lest unsere News vom 11.11.2021, um zu erfahren, welche Meilensteine Roosendaal mit seiner Roadmap skizziert hat.

Partytime für Blender: Aber das Herzstück des Release von Blender 3.0 ist nicht die Software selbst, sondern ein vierzigminütiges Video, in welchem Ton Roosendaal persönlich die Laudation spricht, und euch über 20 spannende Blender-Projekte – und die genialischen Artists dahinter – vorstellt, die überall auf der Welt (Brasilien, Finnland, Japan, Deutschland, you name it…) das mächtige Werkzeug Blender nutzen, um ihre Kreativideen zu verwirklichen. Findet das Video gleich hier unten verlinkt.

Weitergeklickt: Entdeckt alles Weitere bei der Ton Roosendaals Veröffentlichungshinweis und natürlich bei Blenders Internetauftritt.

