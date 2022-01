Coca-Cola Awakening | Making-of

Visuelles Kleinod: Dieser Dreieinhalb-Minüter ( Coca-Cola Awakening ) bringt die Faszination für MMOs und koffeinhaltige Zuckerbrause zusammen.

Begleitet die Produktion des Werbespots: Dieses Video entführt euch im Schnelldurchgang durch alle Etappen der Produktion, darunter: Mood Boards, Concept Arts, Environment Renderings, das Design der Props und Characters, Animation & Motion Capturing, Entwicklung in Unreal Engine (darunter die Konzeption der Kampfszenen), Motion Design der Eröffnungssequenz, Crowd Simulation und… aber wieso listen wir euch hier überhaupt die Highlights allesamt auf? Denn ihr sollt ja eigentlich brav…

Adobe-Photoshop-Werbespot von Mathematic: Falls ihr eure Zuckerzufuhr gering halten wollt, schaut euch alternativ am nachstehenden Kleinod schlau, denn mit „Fantastic Voyage“ für Adobe Photoshop hat Mathematik einen weiteren Blickfang produziert.

