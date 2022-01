Die Monster AG | Kurzfilm

In nuce: Dieser Vierminüter transportiert euch zurück in die Zeit der monochrom-handgezeichneten Zeichentrickfilme der 1930er – und zwar mit einem ganz besonderen Film: Pixars „Die Monster AG“ aus dem Jahr 2001. Erlebt also noch einmal im Schnelldurchlauf, und mit Retro-Charme-Topping auf dem Popcorn, wie das monsterstarke Duo Mike und Sullivan auf die Jagd nach Kinderschreien geht. Oder gingen nicht eher Kinder auf Monsterjagd?

Wir meinen: Reinklicken für monstermäßige Unterhaltung.

Übrigens: Gleich hier unten erwarten euch vier weitere Animations-Kurzfilme, die ihr nicht verpassen solltet.

Pixar Remix: Monsters, Inc. | Pixar



Weitere, kostenlose Animations-Kurzfilme: Wer seinen Filmabend um weitere Perlen des animierten Kurzfilms ergänzen möchte, der klickt sich in einen (oder alle) der nachstehenden Bewegtbild-Prätiosen: