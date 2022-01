U-Render | Tutorial Tuesday

In nuce: Diese siebenteilige Tutorial-Reihe hilft euch dabei, erste Schritte mit U-Render zu unternehmen – als Projektvorlage dient ein knuffiger Drache, der mit Videospiel-Held Spyro verwandt sein könnte. Die Projektdateien, unter Zuhilfenahme derer ihr das Tutorial mitmachen könnt, findet ihr bei U-Render (nach unten scrollen). Um die Projektdateien zu nutzen, benötigt ihr Cinema4D R19 oder höher.

Mit Curriculum zur Könnerschaft: Die Tutorial-Reihe umfasst sieben Videos – und ein achtes, abschließendes Video – mit Längen von jeweils zirka fünf bis hin zu fast 30 Minuten.

Themengebiete der Videos: In den jeweiligen Videos werden nachstehende Arbeitsschritte abgedeckt:

1) Lighting (IBL, Environment Map, Simple Fog, U-Renders Light Tag),

2) Materials (Clear Coat, Subsurface Scattering, Displacement Maps),

3) Post-Processing Effects (AO, Bloom, Tone Mapping, Chromatic Aberration, usw.),

4) Camera (Tiefenunschärfe, Motion Blur, sphärische Kamera),

5) Final-Render (ihr lernt, das Dashboard zu nutzen, um damit Final Renderings zu generieren),

6) Multipass (einzelne Filmbilder als separate Dateien herausrechnen) und

7) Volumetrics (Dunst, Nebel, Volumenstreuung).

Sechstes Video („Multipass“): Nachstehend zeigen wir euch das sechste Video der Reihe, in dem euch Object ID & Material ID, Depth Pass und natürlich der Dinosaurier-artige Tatzelwurm didaktisch dorthin führen, wo euch hochwertige Multipasses erwarten.

Erstes („Lighting“), zweites („Materials“), drittes („Post-Processing Effects“), viertes („Camera“) und fünftes Video („Final Render“): Das erste Video zum Thema Lighting haben wir euch am 30.11.2021 vorgestellt, das zweite Video zum Thema Materials am 07.12.2021, schließlich das dritte Video über Post-Processing Effects am 14.12.2021, das vierte Video zu Camera am 21.12.2021., und das fünfte Video mit Schwerpunkt Final Render am 28.12.2021.

Weitergeklickt: Für das nächste U-Render-Tutorial, mit dem possierlichen „Spryo-Doppelgänger“, klickt euch nächste Woche rein, wenn es wieder heißt: Tutorial Tuesday! Und um nachzuholen, welche Feature-Freuden am 17.09.2020 mit Version 2021.9 von U-Render einhergingen, klickt ihr entsprechend weiter.

Multipass – U-RENDER First Steps