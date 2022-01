Breaking Bad | Werkstattbericht Wednesday

Walter White ("Breaking Bad") trifft auf Wade Watts ("Ready Player One"): Mit diesem Kreativprojekt dürft ihr eure Redshift-Skills aufpolieren!

In nuce: In diesem ausführlichen Werkstattbericht, erschienen bei unseren freundlichen Kolleginnen von 80 Level, erzählt Environment Artist, respektive Look Development Artist, Bondok Max von seinem Crystal-Ship-Projekt. Inspiration zog Max aus der Erfolgsserie „Breaking Bad“ mit Bryan Cranston. Redaktionell begleitet wurde der Werkstattbericht von 80-Level-Redakteur Arti Sergeev.

Wer ist Bondok Max? Bondok stammt aus Ägypten, hat an der Advanced Technical School for Information Technology (kurz: ATSIT) studiert. Die im Artikel vorgestellte Konzeptzeichnung Bondoks basiert nicht nur auf Crystal-Meth-Mixer Walter White, sondern auch die ramponierten, zu Wohnhäusern umfunktionierten PKWs und LKWs aus Steven Spielbergs Verfilmung der Buchvorlage „Ready Player One“, dienten als Vorlage. Bondoks Hauptanliegen war es, seine Fähigkeiten in puncto Redshift aufzupolieren.

Überblick: Der lesens- und sehenswerte Werkstattbericht ist in nachstehende Schritte unterteilt: „Modeling“, „Texturing“, „Composition“, „Rendering and Lighting“ und die abschließende „Conclusion“.

Weitergeklick: Den kompletten Werkstattbericht lest ihr bei 80 Level. Bondok Max könnt ihr auf Behance, Artstation oder Instagram besuchen. Das nachstehende Video präsentiert euch das beeindruckende Projektergebnis Bondoks. Glaubt man Bondoks Worten, hat das Projekt bei ihm zu einem Mehr an Kreativität und Vorstellungskraft beigetragen. Lasst euch inspirieren!

The Crystal Ship