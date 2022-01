Krita Foundation veröffentlicht Krita 5.0!

Gestatten: Die Killer-Features – Storyboard-Editor, Zeitraffer-Funktion, Frame-Cloning und mehr…

– Storyboard-Editor, Zeitraffer-Funktion, Frame-Cloning und mehr… Neu gebürstet: Mit MyPaint-Brush-Engine benutzerdefinierte Brushes hochladen.

hochladen. The Animated Artist: Keyframes klonen und wiederverwerten – aber vor allem: „Tweening“ vereinfacht Animatoren den Arbeitsalltag.

und wiederverwerten – aber vor allem: vereinfacht Animatoren den Arbeitsalltag. Unterstützung für das Bilddateiformat AVIF .

. Recorder Docker und Storyboard Docker : Mit diesen beiden Features Zeitraffer-Aufnahmen eures aktuellen Work-in-Progress auf Social-Media-Plattformen hochladen.

und : Mit diesen beiden Features Zeitraffer-Aufnahmen eures aktuellen Work-in-Progress auf hochladen. Rückblick auf den 24.06.2020: Was hat sich getan, seitdem Krita 4.3 rauskam?

In nuce: Die Krita Foundation veröffentlicht Version 5.0 seiner quelloffenen Painting-Software Krita. Zu den Kernfeatures gehören ein Storyboard-Editor, Zeitraffer-Funktion für die Videoaufnahme, aber auch Unterstützung für „Tweening“ (siehe unten) und Frame-Cloning.

Neue Bürsten-Engine: In die neue Version packt Krita Foundation die neueste Version der MyPaint-Brush-Engine, mit der ihr benutzerdefinierte Brushes hochladet. Krita 5.0 ist mit MyPaint 1.2. und höher kompatibel. Und wo wir gerade bei Brush-Engines sind: Die sogenannte Color Smudge Brush Engine, welche dafür zuständig ist, verschiedene Farben miteinander zu verschmieren, wurde in puncto Performance verbessert. Weiter im Text: Wer sich mal den Gestaltungspunkt Brush Textures anschaut, der wird feststellen, dass derselbe Punkt um einige Modi bereichert wurde. Ebenfalls wurde das Arbeiten mit Farbverläufen verbessert, was Unterstützung für Blue Noise Dithering in 8-Bit-Verläufen einschließt, aber auch 16- und 32-Bit-Verläufe werden unterstützt.

Animieren? Entspannt, wie ein Spaziergang! Aufgrund von User-Anfragen wurde die Möglichkeit verbaut, Keyframes zu klonen und wiederzuverwerten. Wie eingangs erwähnt, steht euch jetzt auch das Verfahren namens „Tweening“ zur Verfügung, bei dem – zwischen zwei gewählten Bildern – Einzelbilder generiert werden, was den Arbeitsalltag eines Animators deutlich vereinfacht. Dazu kann der jeweiligen Animations-Layer jetzt auch angepasst werden, egal, ob ihr Position, Rotation, Größe oder den Schub einer Bewegung verändern wollt.

Unterstützung für das AVIF-Format: Wer mit dem Bilddateiformat AVIF arbeitet, der darf einen Purzelbaum (vor Freude) schlagen, denn Krita 5.0 unterstützt das Format, welches sowohl für Stand- als auch für Bewegtbilder zum Einsatz kommt. Fans von AVIF schwören auf das Bilddateiformat, weil mit ihm weniger, unerwünschte Artefakte einhergehen sollen, andererseits auch bessere Kompression gewährleistet sein dürfte, denn es bei JPEG der Fall ist. Aber testet selbst…

Artist goes Social Media: Recorder Docker und Storyboard Docker heißen die beiden Features, mit denen Artists Zeitraffer-Aufnahmen ihres aktuellen Work-in-Progress erstellen, im PDF- oder SVG-Format rausrechnen, und auf einer Social-Media-Plattform ihrer Wahl ausspielen.

Schnell, schneller – Krita 5.0: am allerschnellsten? All diejenigen, denen das Hochfahren der Software, oder das Öffnen von Brush-Presets, nicht zügig genug sein kann, werden frohlocken, denn die Speicherauslastung der Software wurde zugunsten einer schlankeren Nutzung des Arbeitsspeichers von 200 Megabyte austariert.

Weitergeklickt: Alle neuen Features von Krita 5.0 findet ihr beim dazugehörigen Veröffentlichungshinweis. Mit dem kurzen Video unten klopft die Krita Foundation anlässlich des Release auf die (virtuelle) Brust. Wer die neuen Features rasch kennenlernen möchte, für den empfiehlt es sich, die vier weiteren Videos unten zu klicken, denn dort werden euch einige der neuen Features kompakt auseinandergesetzt. Viel Spaß beim Klicken und Entdecken!

Krita 4.3: Um zu vergleichen, mit welchen Neuerungen Krita 4.3 anno 24.06.2020 aufwarten konnte, klickt ihr – mit einem Körperteil eurer Wahl – auf den Link.

Vorschau: Übrigens: Für eine unserer nächsten Ausgaben haben wir einen ausführlichen Praxistest mit Krita 5 in Vorbereitung. Bleibt also abzuwarten, ob sich Version 5.0 untern der scharf gespitzten Brush unseres Testers wird behaupten können…

KRITA 5 is HERE! Go for it!



Krita 5 NEW features 01. Videorecorder 🔴 Fund Campaign 2021



Krita 5 NEW features 04. NEW Animation and Tech features for 2021 -Funding campaing



Krita 5 NEW features 02. New Color Smudge RGBA-wet and Mypaint for 2021 -Funding campaing



Krita 5 NEW features 03. NEW Resources Management 🥰 for 2021 -Funding campaing