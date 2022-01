USD-Hydra-Plugin für Blender veröffentlicht

Das neue USD-Hydra-Plugin kann Unterstützung für Version 3.0 von Blender.

. Rückblick: Am 27.08.2021 berichteten wir von der Beta-Phase des USD-Hydra-Plugins.

In nuce: AMD veröffentlicht die neueste Version seines USD-Hydra-Plugins für Blender.

Was kann das USD-Hydra-Plugin? Mit dem schnittigen Plugin nutzt ihr Blender, um dort punktbasiert USDs hochzuziehen. Aber das Features, das wohl für die meiste Furore sorgt, ist die Unterstützung für Version 3.0 von Blender.

Support für klassische Plugins und Autodesk Maya: Trotz der Neuerung wird AMD weiterhin altgedient Plugins unterstützten, beispielsweise via Bugfixes oder neuen Versionen. User von Autodesk Maya freuen sich überdies über ein eigenes Plugin, welches aktuell allerdings ausschließlich Viewport-Rendering unterstützt.

Beta-Version: Bereits am 27.08.2021 berichteten wir euch davon, als der USD-Hydra-Plugin in die Beta-Phase ging. Damals setzten wir euch auch in Kurzform auseinander, was den Funktionsumfang des Plugins einschließt (bspw. Rendern von Blender-Scenes im USD-Hydra-Framework, Exportieren von USDs zwecks Weiterverarbeitung in anderen Anwendungen).

