Die Kooperations-Plattform Omniverse geht in den Launch

Der Beta-Phase entwachsen: Nvidias Omniverse geht jetzt in den Launch .

entwachsen: geht jetzt in den . Tausende USD-Assets : Über TurboSquid, CGTrader, Sketchfab, ActorCore, Daz 3D und PlantCatalog.

: Über TurboSquid, CGTrader, Sketchfab, ActorCore, Daz 3D und PlantCatalog. Audio2Face, Machinima und Nucleos Cloud: Groovy Assets aus den Gaming-Perlen MechWarrior 5 und Shadow Warrior 3 .

Groovy Assets aus den Gaming-Perlen und . Freude für Fronted-Entwickler: Omniverse Create & Omniverse View .

. Die Basics: Was genau ist eigentlich Omniverse – und die Render-Engine RTX Render?

In nuce: Nach einem Jahr in der Beta-Phase, geht Nvidias Omniverse jetzt in den Launch. Für individuelle User bleibt Omniverse kostenfrei.

Tausende USD-Assets: Die Launch-Version von Omniverse beinhaltet, laut Nvidia, tausende USD-Assets, die bereits für die weitere Nutzung mit Omniverse eingerichtet wurden. Die Assets steuert ihr direkt über den Omniverse-Launcher an, diese werden über die Online-Marktplätze TurboSquid, CGTrader, Sketchfab, ActorCore, Daz 3D und PlantCatalog bereitgestellt.

Omniverse Audio2Face, Omniverse Machinima und Nucleos Cloud: Audio2Face unterstützt jetzt auch Facial Blendshape Generation, ist außerdem mit dem MetaHuman Creator von Epic Games kompatibel. Des Weiteren wird Machinima – eine App, mit der ihr Animationen auf Grundlage vorgefertigter Game-Assets erstellt – mit groovy Assets aus den Gaming-Perlen MechWarrior 5 und Shadow Warrior 3 beliefert. Mit dem Launch einher geht auch Nucleus Cloud, ein System, mit dem ihr große 3D-Szenen miteinander austauschen könnt – und das mit nur wenigen Klicks.

Omniverse Create & Omniverse View: Die Frontend-EntwicklerInnen unter euch freuen sich auf Omniverse Create fürs Scene-Layout und auf Omniverse View zwecks Scene-Reviews.

Was ist Nvidias Omniverse? Omniverse ist eine Echtzeit-Plattform, auf der 3D Artists zusammenarbeiten können. Beliebte DCC-Apps, die Omniverse unterstützt, sind 3ds Max, Maya, Revit, Rhino, SketchUp und Unreal Engine 4. Omniverse geht mit seiner eigenen, auf Fotorealismus abzielenden Render-Engine namens RTX Render einher. Dabei bedient sich RTX Renderer bei den, der Name verrät es bereits, Möglichkeiten der hardwarebeschleunigten Ray-Tracing-Fähigkeiten der aktuellen, von RTX-GPUs angefeuerten, Grafikkartenklasse Nvidias.

Weitergeklickt: Die entsprechende Bekanntmachung, geschrieben von Richard Kerris (General Manager für Medien und Entertainment bei Nvidia), versetzt euch ins Omniversum – und in dessen Launch. Dort werdet ihr auch zu Audio2Face, Machinima, Nucleos Cloud und allen anderen Apps thematisch abgeholt. Die beiden Videos unten informieren und zelebrieren den Launch.

Zurückgeklickt: Bereits am 18.06.2021 berichteten wir über die geplante Preispolitik rund um Omniverse, respektive setzend wir euch am 19.11.2021 auseinander, was Nvidia-CEO Jensen Huang anlässlich seiner GTC Keynote über die Kooperations-Plattform zu sagen hatte.

NVIDIA Omniverse for Creators | A New Way to Connect and Collaborate



NVIDIA CES 2022 Special Address