Reallusion jetzt beim Blender Development Fund dabei!

In nuce: Reallusion schließt sich dem Blender Development Fund an. Damit wird Reallusion ein sogenannter Corporate Silver Partner.

Neue Features für die Reallusion-Blender-Pipeline: Mit drei neuen Features möchte Reallusion 2022 die Pipeline zwischen seinen eigenen Tools und Blender weiter ölen.

Round-trip Character Design Pipeline (damit sollen einzelne Items an einem Charakter, an denen ihr Änderungen vorgenommen habt, direkt geupdatet werden – ohne, dass ihr den gesamten Charakter hin- und herschicken müsst)

(damit sollen einzelne Items an einem Charakter, an denen ihr Änderungen vorgenommen habt, direkt geupdatet werden – ohne, dass ihr den gesamten Charakter hin- und herschicken müsst) iClone Blender Data Link (soll solche Animationen, an denen ihr in iClone arbeitet, in Echtzeit auf Blenders Viewport übertragen)

(soll solche Animationen, an denen ihr in iClone arbeitet, in Echtzeit auf Blenders Viewport übertragen) Character with Blender Meta-rig (der Rigify-Meta-Rig wird automatisch zugeordnet, sobald ihr euren Charakter aus iClone in Blender importiert)

Was ist der Blender Development Fund? Mit seiner Mitgliedschaft bei der Blender Development Fund (BDF) stellt Reallusion – zusammen, mit vielen anderen, namenhaften Firmen aus dem Medienbereich – sicher, dass Blender auch zukünftig regelmäßig um neue Features erweitert wird, sein Bugfixing erfährt und innerhalb der DCC-Community sichtbar bleibt. Zu den anderen Firmen, die den BDF unterstützen, gehören Apple, Adobe, AMD, Facebook, Microsoft oder Unity.

Reallusion hat ein Herz für Blender: Bereits im Frühjahr 2021 war Reallusions Affinität für Blender ruchbar, als nämlich Reallusion die Blender Character Pipeline einführte, womit ein geschmeidiger Workflow zwischen iClone, Character Creator und Blender sichergestellt wurde. Doch damit nicht genug, denn mit fünf weiteren Plugins stellte Reallusion sicher, dass seine Tools mit Blender harmonieren. Gemeint sind Blender CC3Tools, das Hair Tool, Auto-Rig Pro, RigiMap und Reallusions‘ iClone 7 Omniverse Connector (mehr dazu erfahrt ihr hinterm Link ganz unten).

Was ist Omniverse? Falls ihr gerade über den Begriff Omniverse gestolpert seid, empfiehlt es sich, unsere News vom 10.01.2022 zu klicken. Dort setzen wir euch nämlich auseinander, was Nvidias Kooperations-Plattform draufhaut und welche Features mit dem Launch einhergingen.

Was bietet Reallusion Software? Reallusion Software bietet seinen Usern verschiedene Software-Lösungen an, die es Digital Artists erleichtert, Content für Film und Games zu generieren – darunter der Character Creator, iClone für Gesichts- und Körper-Animation, oder ActorCore, bei dem ihr Halt machen solltet, sofern ihr nach einer wertigen Motion-Capturing-Lösung Ausschau haltet. Wenn ihr mit eigenen Augen blicken wollt, was mit Reallusion-Tools so geht, klickt ihr die GewinnerInnen von iClones Lip-Sync-Animations-Wettbewerb 2021.

Weitergeklickt: In der offiziellen Bekanntmachung im Reallusion Magazine erfahrt ihr alles Weitere zu der Annäherung zwischen Blender und Reallusion.