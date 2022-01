AlterMesh | Plugin für Blender

In nuce: Aechmea Studios veröffentlichen ein Plugin für die aktuelle Version von Blender, mit dem User ihr Geometrie-Node-Setups aus Blender direkt innerhalb der Unreal Engine benutzt – und das in Echtzeit! Das Plugin nennt sich „AlterMesh“ und befindet sich in der Beta-Phase.

Für private und kommerzielle Projekte: AlterMesh liegt in einer kostenfreien Version vor (AlterMesh Personal), die sich an User richtet, die das Plugin für private Projekte nutzen möchten. Die kommerzielle Version (AlterMesh Commercial) schlägt mit 99 US-Dollar zu Buche.

Weitergeklickt: Beide Ausführungen des Plugins findet ihr auf Gumroad. Der nachstehende Zwanzigminüter bietet euch einen Überblick darüber, wie sich die Gestaltungsspielräume des Plugins anklicken.

Blender 3.0 Geo. Node Engine For Unreal – This Changes Everything!