Animierter Augenschmaus | Animago Afternoon

Dance, Dance, Dance! Nicht nur für Fans von „Let’s Dance“, „Dirty Dancing“ und „Step Up 3D“: Ab in die Digital Disco – mit diesem wirbelnden Werbefilm!

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2015, die mit einer Preistrophäe prämierte Werbeproduktion „Lycra Moves You“ von den Mädels und Jungs der „Glassworks London“.

Was macht „Lycra Moves You“ besonders? In dem Spot schmiegen sich CG-Stoffbahnen im perfekten Faltenwurf an eine talentierte Tänzerin, während diese durch die Kulisse wirbelt. Die Kreativköpfe hinter diesem blickschönen Spot waren „Glassworks“, die sich sowohl mit der Werbeagentur „SapientNitro“ als auch der Produktionsfirma „Independent Films“ zusammengetan haben, um den Kunden „Lycra“ mit dieser visuellen Wundertüte zu beliefern. Bei der Entstehung verließen sich die Kreativen auf Softimage, Flame und Nuke.

Weitergeklickt: Den Spot, mitsamt kinetischer Könnerschaft, findet ihr gleich hier unten verlinkt. Wir sagen: Film ab – und Bewegungsapparat auch! Lasst uns zappeln, bis die Glieder glimmen!

Lycra: Lycra moves you