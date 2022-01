Ujam Plugin | Exklusiver Coupon

Gültig bis zum 31.01.2022: Mit diesem exklusiven Coupon kommen DP-LeserInnen günstiger an das genialische Plugin!

In nuce: Wie in der DP 01 : 2022 angekündigt, reichen wir euch somit einen exklusiven Coupon nach, mit dem ihr kostenbewusster an das Ujam-Plugin rankommt. Der Coupon-Code lautet: postproduction-tutorials15

DP 01 : 2022: In seinem wirklich lesenswerten Heftartikel Die Vielseitigen: Ujam Finisher, Enrage & UVI-Plugins kündigte euch unser Autor Nils Calles etwas an. Auf Seite 48, nachdem er sein Fazit als Experte gesprochen hatte, schrieb er: „Enrage kostet 299 Euro plus MwSt. Es wird aber zum Release dieser Ausgabe einen Rabattcode für unsere Leser geben, den wir auf der DP-Seite und auf postproduction-tutorials.net posten werden.“

Kostenloser Artikel: Wer die aktuelle Ausgabe DP wider Erwarten nicht griffbereit im Zeitschriftenregal stehen hat, der kann kostenlos nachlesen, wie Nils Testurteil zu Enrage ausfiel.

Wo & bis wann? Den Coupon-Code gebt ihr bei boomlibrary.com ein. Gültig ist der Coupon bis einschließlich zum 31.01.2022.