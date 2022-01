Kostenloses Skript für 3ds Max | Skript-Sundowner

In nuce: Bayan Al Safadi (aka 3D R.n.D.) veröffentlicht sein Skript mit dem selbsterklärenden Namen „Scale, Rotate, Reference“ für 3ds Max. What you read, is what you get: Skaliert, rotiert und bewegt eure Objekte mit diesem Skript komfortabel.

Weitergeklickt: Wer es gerne mal in 3ds Max rotiert, der besorgt sich das Skript jetzt kostenlos auf Gumroad. Im Video, gleich hier unten, nimmt euch Safadi didaktisch an die Hand. 3D R.n.D. freut sich auch darüber, wenn ihr ihm ein Herzchen auf Insta hinterlasst.

3D R.n.D | MaxScript | Scale,Rotate Reference