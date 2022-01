VFX-Breakdown zum chinesischen Action-Film „The Rescue“ .

. „The Rescue“ ist der dritte Teil einer Reihe über Menschen aus dem öffentlichen Dienst – Küstenwache, Polizei und Marine.

– Küstenwache, Polizei und Marine. Die Vorgängerfilme „Operation Mekong“ und „Operation Red Sea“ basieren auf Tatsachen.

In nuce: In diesem VFX-Breakdown zum chinesischen Action-Film „The Rescue“ muss eine Rettungseinheit der Küstenwache persönliche Differenzen hintanstellen, um gemeinsame Kräfte zu bündeln, und als Teams eine dräuende Krise zu bekämpfen – zu Wasser, in der Luft, und immer gegen Feuersbrünste.

Was ist The Rescue? Der chinesische Actioner wurde von Dante Lam auf dem Regiestuhl realisiert, sollte ursprünglich am 25ten Januar 2020 in den chinesischen Kinos starten, wurde allerdings aufgrund der Pandemie verschoben. Der Film ist der dritte Teil einer Reihe, die Menschen aus dem öffentlichen Dienst in den Fokus rückt. So waren im „Operation Mekong“ aus dem Jahr 2016 Polizeikräfte die Hauptakteure, respektive 2018 widmete sich mit „Operation Red Sea“ der chinesischen Marine. Die beiden ersten Film-Teile basieren übrigens auf historischen Tatsachen.

Wovon handeln die Vorgängerfilme? „Operation Mekong“ nimmt sich das Massaker auf dem Mekong anno 2011 zum Vorbild, „Operation Red Sea“ orientiert sich frei an der Evakuierung von fast 600 Chinesen aus dem Jemen im Jahr 2015. Die Filmreihe ist in China finanziell äußert erfolgreich. Ob Dante Lam der chinesische Michael Bay ist, konnten wir bislang nicht verifizieren.

Weitergeklickt: Also, wer sich von Scanline VFX anheizen lassen möchte, der klickt nachstehend. Aber Scanline kann nicht nur Feuer: Superhelden und Leinwandmonster gehören außerdem zum Portfolio.

The Rescue | VFX Breakdown Reel | Scanline VFX