SpeedTree 9 | Release

Die drei Features , die im Vordergrund stehen, sind Photogrammetry Conversion , Freehand Creation und Models for Every Biome .

, die im Vordergrund stehen, sind , und . Was ist Photogrammetry Conversion? Damit konvertiert ihr photogrammatische Scans hin in prozeduralen Modellen.

Damit konvertiert ihr photogrammatische Scans hin in prozeduralen Modellen. Was ist Freehand Conversion? Eine Tool-Sammlung, mit der ihr Modelle beliebig anpasst.

Eine Tool-Sammlung, mit der ihr Modelle beliebig anpasst. Was ist Models for Every Biome? Stöbert hierbei durch eine Asset-Bibliothek, bestückt mit zahlreichen Pflanzen.

In nuce: IDV veröffentlicht die neueste Version seiner Vegetationssoftware SpeeTree – dieses Mal mit der Versionsnummer 9.

Vorzeige-Features: Die drei Features, die IDV anlässlich seines Releases in den Vordergrund rückt, sind „Photogrammetry Conversion“, „Freehand Creation“ und „Models for Every Biome“. Daneben stellt sich eine Reihe kleinerer Verbesserungen. Wir schauen uns nachstehend die Vorzeige-Features im Schnelldurchlauf an.

Photogrammetry Conversion: Damit konvertiert ihr photogrammatische Scans in prozedurale Modelle. Laut Entwicklerangaben soll das Verfahren dermaßen leistungsstark sein, dass ihr selbst fotorealistische Details auf euren Modellen wiedererkennen werdet. Wer seinem Modell weitere Details hinzufügen möchte, oder Bestehende retuschieren will, der kann das im Anschluss an die Konvertierung tun – die prozeduralen Tools von SpeedTree unterstützen euch dabei. Die Photogrammetry Conversion steuert ihr übrigens über den altvertrauten Mesh Converter an.

Freehand Conversion: Dabei handelt es sich um eine Tool-Sammlung, dank der ihr eure Modelle nach Belieben verdreht, verformt, verschlankt oder verdickt. In seiner Feature-Beschreibung empfiehlt IDV seinen Usern, die Freehand Conversion im Verbund mit prozeduralen Generatoren zu verwenden. Damit soll es euch möglich sein, einen optimalen Workflow zu erreichen. Auf die Freehand Creation navigiert ihr über den Freehand Mode.

Models for Every Biome: Stöbet hierbei in einer Bibliothek, bestückt mit zahlreichen Pflanzen-Assets – darunter: PRB-Texturen, jahreszeitlicher Variationen eurer Pflanzen oder anpassbarer Witterungsbedienungen.

Kostenpunkt: Die Indie-Version von SpeedTree kostet aktuell 19 US-Dollar monatlich. Die Pro-Version, die IDV Freischaffenden und kleineren Team anempfiehlt, kostet einmalig 299 US-Dollar. Eine kostenlose Lernversion für Studierende wird außerdem angeboten.

Weitergeklickt: Auf der Website zu SpeedTree schlaut ihr euch nicht nur „Photogrammetry Conversio“, „Freehand Conversion“ und „Models for Every Biome“ auf, sondern entdeckt auch, welche kleineren Feature-Freuden es mit der SpeeTree 9 zu entdecken gilt (bspw. HDRI-Lighting, USD-Support, VFX-Wind).

Fallbeispiele: Wer in Aktion erleben möchte, was SpeeTree in modernen Spielfilmproduktionen ermöglicht, der klickt auf den 20.08.2020 zurück, als wir euch das „SpeedTree VFX Reel 2020“ vorgestellt haben. Weitere Schauwerte gibt es bei nachstehendem Video, dem „SpeedTree 9 Release Teaser“.

Viel Spaß beim Gucken, Bäume pflanzen und Daumen grünen – und so.

SpeedTree 9 Release Teaser