U-Render | Tutorial Tuesday

In nuce: Diese siebenteilige Tutorial-Reihe hilft euch dabei, erste Schritte mit U-Render zu unternehmen – als Projektvorlage dient ein knuffiger Drache, der mit Videospiel-Held Spyro verwandt sein könnte. Die Projektdateien, unter Zuhilfenahme derer ihr das Tutorial mitmachen könnt, findet ihr bei U-Render (nach unten scrollen). Um die Projektdateien zu nutzen, benötigt ihr Cinema4D R19 oder höher.

Mit Curriculum zur Könnerschaft: Die Tutorial-Reihe umfasst sieben Videos – und ein achtes, abschließendes Video – mit Längen von jeweils zirka fünf bis hin zu fast 30 Minuten.

1) Lighting (IBL, Environment Map, Simple Fog, U-Renders Light Tag),

2) Materials (Clear Coat, Subsurface Scattering, Displacement Maps),

3) Post-Processing Effects (AO, Bloom, Tone Mapping, Chromatic Aberration, usw.),

4) Camera (Tiefenunschärfe, Motion Blur, sphärische Kamera),

5) Final-Render (ihr lernt, das Dashboard zu nutzen, um damit Final Renderings zu generieren),

6) Multipass (einzelne Filmbilder als separate Dateien herausrechnen) und

7) Volumetrics (Dunst, Nebel, Volumenstreuung).

Achtes Video („Sum Up“): Nachstehend zeigen wir euch das Abschluss-Video der Reihe, in dem die Lerninhalte der vorangegangenen Videos rekapituliert werden.

Erstes („Lighting“), zweites („Materials“), drittes („Post-Processing Effects“), viertes („Camera“) und fünftes („Final Render“), sechstes Video („Multipass“) und siebtes Video („Volumetrics“): Das erste Video zum Thema Lighting haben wir euch am 30.11.2021 vorgestellt, das zweite Video zu Materials am 07.12.2021, schließlich das dritte Video über Post-Processing Effects am 14.12.2021, das vierte Video betreffs Camera am 21.12.2021, das fünfte Video mit Schwerpunkt Final Render am 28.12.2021, dann das sechste Video zu Multipass vom 04.01.2022, danach das siebte Bewegtbild zu Volumetrics, datiert auf den 11.01.2022.

Sum Up – U-RENDER First Steps