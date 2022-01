Bürsten-Sammlung | Release

In dieser Sammlung stecken über 2.800 Setups – von der glorreichen Superheldenpose bis zum versunkenen Denker. Jetzt (durch)bürsten!

Was kann „Character Cheatbrushes“? In der Sammlung sind über 2.800 Setups vorhanden, die euch dabei helfen sollten, ziemlich zügig ansehnliche Charakter-Modelle zu pinseln. Die Sammlung wartet mit unterschiedlichsten Körperhaltungen auf, von der glorreichen Superheldenpose, über den dynamische Dauersprinter, bis hin zum in sich versunkenen Denker. Bei den Körpertypen wird zwischen männlichen und weiblichen unterschieden. Dateiformate wie PNG oder ABR werden mit der Sammlung unterstützt.

Kostenpunkt: „Character Cheatbrush“ ist in zwei Ausführungen erhältlich.

Die Standard License für 12 US-Dollar, welche die Nutzung für persönliche Zwecke und ein kommerzielles Projekt einschließt, sofern das kommerzielle Projekt 2.000 Verkäufe oder 20.000 Views nicht übersteigt. Eine weitere Einschränkung der Standard License ist, dass diese – so die Ansage Mels Mneyans – nur von einem einzigen User genutzt werden soll.

Die Extended Commercial License für 15 US-Dollar ist zudem verfügbar, jene euch für eine unbegrenzte Anzahl an kommerziellen Projekten bereitsteht, unabhängig davon, wie viele Verkäufe oder Klicks ihr erzielen solltet.

Weitergeklickt: Die Brush-Sammlung besorgt ihr euch auf Gumroad. Das nachstehende Video schrubbt für euch schonmal die Bürstenzwischenräume.

2800+ Character CHEATBRUSH BUNDLE