Animierter Augenschmaus | Animago Afternoon

Ready for Raumfahrt? Dieser preisgekrönte Kurzfilm nimmt euch dorthin, wo nie zuvor ein VFXler animiert hat. To boldly go!

Animago-Kurzfilm: der Gewinner in der Kategorie Beste Visualisierung 2015 , der Kurzfilm Ambition von Platige Image

der Gewinner in der Kategorie , der Kurzfilm von Was steckt hinter Ambition? Der Film visualisiert die Rosetta Mission der European Space Agency (ESA)

Der Film visualisiert die der (Wo)manpower: In den Hauptrollen: Aidan Gillen aus Game of Thrones und Aisling Franciosi aus The Fall

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2015, den mit einer Preistrophäe in der Kategorie „Beste Visualisierung“ prämierte Kurzfilm „Ambition“ von den Mädels und Jungs von „Platige Image“.

Was steckt hinter Ambition? Keine Frage, die Raumfahrt ist wieder ein Zukunftsthema, nicht erst seit Elon Musk und SpaceX. Aber lassen wir den Personenkult strittiger Personen der Zeit- und Raumfahrgeschichte beiseite: Damals, im Jahr 2015, stellte sich Platige Image der Herausforderung, die Rosetta Mission der European Space Agency (ESA) in einem VFX-Kurzfilm zu visualisieren. Platige realisierte anhand aktueller Daten aus dem All, und unter der wissenschaftlichen Anleitung der ESA, die CG-Elemente des Films – darunter den Kometen Tschurjumow-Gerassimenko und die Nanobots.

(Wo)manpower: Zu Spitzenzeiten arbeiteten 30 VFX-Artists an dem Projekt. Das Team stellte den Film in einem halben Jahr fertig. Die Regie übernahm Tomek Bagiński von Platige, die Hauptrollen spielt der aus „Game of Thrones“ bekannte Aidan Gillen und die Darstellerin Aisling Franciosi aus der TV-Serie „The Fall“.

Weitergeklickt: Den ambitionierten Kurzfilm, der Raum für Raumfahrt macht, findet ihr gleich hier unten verlinkt. Wir sagen: Film ab – und Ready for take-off!

Amibtion the film