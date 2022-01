Für Blender 3.0 kommt der Lighting Generator

In nuce: 3D-Skulpteur und -Modeler Bbbn19 und 3D-Artist Leo Brasil haben die Köpfe zusammengesteckt – dabei herausgekommen ist: der Lighting Setup Generator. An dem werden sich User von Blender 3.0 austoben können.

Was ist der Lighting Setup Generator? Als User spielt ihr an den Geometry Nodes, um blickschöne Lighting Setups hochzuziehen.

Wie sieht das Ganze aus? Wer einen Blick darauf werfen möchte, was der Generator lichttechnisch kann, der schaut sich Bbbn19 Twitter-Posting gleich hier unten an. Da laust uns doch der dreiköpfige Affe – ist das schön ausgeleuchtet!

Weitergeklickt: Auf Gumroad zieht ihr euch den Lighting Setup Generator für umme. Wir wünschen frohes Ausleuchten!

Here's a new lighting setup generator @LeoBRSL and I have made. It has been very useful for finding new lighting styles.

It's up for free on Gumroad:https://t.co/H6vLqrzQnZ#geometrynodes #b3d pic.twitter.com/f15u45UXF5

— Bbbn19 (@Bbbn192) January 4, 2022