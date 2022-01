SVG Wirr Renderer | Release

Polyverse veröffentlicht ein Plugin für 3ds Max namens SVG Wire

In nuce: Polyverse veröffentlicht ein praktisches Plugin für 3ds Max. Das Teil heißt „SVG Wire“.

Was kann SVG Wire? Das Plugin rechnet euch die Wireframes eurer Scene im SVG-Format raus. Laut Produktbeschreibung richtet sich das Plugin an all diejenigen, die schonmal Wireframes ausdrucken wollten, aber von der Druckqualität mäßig begeistert waren. Sprich: nichts als ein Wischiwaschi auf dem Papier. Auch eignet sich das Plugin für solche User, die sich an Web-Animationen heranwagen wollen.

Kostenpunkt: Das Plugin ist aktuell zum schlanken Frühbucherpreis (Early Bird) von 9 US-Dollar erhältlich. Ein weiterer Vorteil des Frühbucherpreises: Ihr erhaltet alle künftigen Updates kostenlos.

Weitergeklickt: „SVG Wire“ schaut ihr euch auf Gumroad an. Die Bekanntmachung zum Plugin findet ihr auf Polycount.