Finch | Featurette

In nuce: In diesem fast zweistündigen Sci-Fi-Spielfilm von Regisseur Miguel Sapochnik („Repo Man“, „Game of Thrones“, „Altered Carbon“) schraubt sich der titelgebende Finch (gespielt von Tom Hanks) einen Roboter zusammen, der ihm und seinem Hund in der postapokalyptischen Einöde Gesellschaft leisten soll.

Weitergeklickt: Das Featurette gleich hier unten bietet einen Abriss darüber, wie der Roboter Jeff (gespielt von Caleb Landry Jones) mittels Performance Capturing entstanden ist. Wir meinen: Sehenswertes Sci-Fi-Futter, für Fans von Tom „Jedermann“ Hanks und nischigen Sci-Fi-Perlen wie „Annihilation“ oder „Ex Machina“.

Finch — How Jeff, the Robot, Came to Life | Apple TV+