Animierter Augenschmaus | Animago Afternoon

Was passiert, wen walisische Schwarznasenschafe psychedelische Drogen mampfen? Das, und welcher Waschgang sich für Schafswolle eignet, klärt dieser scha(r)fe Kurzfilm!

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2015, das mit einem „Sonderpreis der Jury“ prämierte Kurzfilm „Cosmos Laundromat“ der Mädels und Jungs der „Blender Foundation“.

Wie konnte Cosmos Laundromat überzeugen? Die Animago-Jury befand seinerzeit, „Cosmos Laundromat“ habe eine hohe Qualität abgeliefert, sowohl in erzählerischer als auch optischer Hinsicht, honorierte dies mit einem Sonderpreis. Der komplette Animationsfilm ist übrigens mit Open-Source-Software entstanden.

Hanging from a Cliff(hanger): Spoiler Alert: Das Ende des ersten Waschgangs des Film „Cosmos Laundromat“ lässt viele Fragen offen. Zum Beispiel: Wer ist Victor? Was bezweckt er mit seinem Projekt „Cosmos Laundromat“? Was passiert mit Franck? Und wieso muss der Zuschauer jetzt narrative Löcher stopfen – und nicht nur mottenlöchrige Socken?

Weitergeklickt: Den scha(r)fen Kurzfilm, der wild wie Wolle macht, findet ihr gleich hier unten verlinkt. Wir sagen: Film ab – und Walliser Schwarznasenschafe streicheln!

Cosmos Laundromat – First Cycle. Official Blender Foundation release