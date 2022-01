Łukasz Czyż veröffentlicht seinen UVPackmaster 3 für Blender

veröffentlicht seinen Was kann UVPackmaster 3? Die neueste Version funktioniert auch auf CUDA-befeuerten GPUs

Die neueste Version funktioniert auch auf CUDA-befeuerten GPUs Was ist CUDA? Das Kürzel steht für Compute Unified Device Architecture . Dadurch wird euch zusätzliche Rechenkapazität bereitgestellt

Das Kürzel steht für . Dadurch wird euch zusätzliche Rechenkapazität bereitgestellt Jetzt mit Python verzahnt: Damit das Blender-Plugin nach euren Workflow-Bedürfnissen umwuchten

Damit das Blender-Plugin nach euren Workflow-Bedürfnissen umwuchten Verfügbarkeit: Preisspanne von 39 bis 199 US-Dollar

Preisspanne von Weitergeklickt: Zuletzt berichteten wir euch am 11.03.2020 über den Release von UV Packmaster 2 für 3ds Max

Zuletzt berichteten wir euch am über den Release von Weitergeblättert: In der DP 05 : 2020 erklärte euch unser 3ds-Max-Experte das Add-on UV Packmaster. Lest den kompletten Artikel kostenlos in unserer Retro-News

In nuce: Łukasz Czyż veröffentlicht seinen UVPackmaster 3 für Blender.

Was kann UVPackmaster 3? Die neueste Version soll sowohl auf CPUS als auch auf CUDA-befeuerten GPUs funktionieren. Dabei verteilt das Plugin UV-Packings gleichzeitig an die CPU und auch alle verfügbaren GPUs. Damit soll die Berechnungszeit minimiert werden.

Was kann UVPackmaster 3 noch? Daneben bietet die neue Version einige Features, die in der Vorgängerversion noch absent waren. Darunter ein solches, mit dem ihr UVs übereinander stapelt oder zueinander ausrichtet („UV Aligning/Stacking“). Oder bildet UV-Gruppen („UV Groups“) innerhalb desselben UV-Platzes („UV space“), sodass ihr Inseln aus UVs bildet, die ihr dann in Nachbarschaft zueinander setzt – oder splittet diese UV-Inseln wieder auf, um aus ihnen nummerierte Gruppen zu erstellen.

Kurzum: Der UVPackmaster bietet ungezählte Möglichkeiten, seinen Ordnungsfimmel auszuleben. Alle Feature-Freuden holt ihr euch hinter diesem Link.

Was ist CUDA? Das Kürzel steht für „Compute Unified Device Architecture“, bezeichnet eine Programmierschnittstelle, mithilfe der zusätzliche Rechenkapazität bereitgestellt wird. CUDA erfreut sich im Bereich wissenschaftlich-technischer Berechnungen einer gewissen Beliebtheit. Wer mehr zu CUDA erfahren möchte, der schlaut sich auf Nvidias CUDA Zone auf.

Jetzt mit Python verzahnt: In dem UVPackmaster ist jetzt auch Python eingebettet, womit die anspruchsvollen User unter euch jetzt auch das Blender-Plugin nach den Anforderungen ihres Workflows umwuchten können.

Verfügbarkeit: Das Plugin besorgt ihr euch wahlweise auf Blender Market oder Gumroad. Die günstigste Version ist mit 39 US-Dollar bepreist, richtet sich an Einzelpersonen. Daneben gibt es zwei weitere Versionen, die sich für Teams eignen – einmal die Studio-Version für zwei bis fünf User (119 US-Dollar), und die Studio-Version für sechs bis zehn User (199 US-Dollar).

Weitergeklickt: Zuletzt berichteten wir euch am 11.03.2020 über den Release von UV Packmaster 2 für 3ds Max.

Weitergeblättert: In der DP 05 : 2020 erklärte euch unser 3ds-Max-Experte und Hawaiihemden-Fetischist Mike Kuhn, wieso die UV-Abwicklung für ihn meditativer ist, als eine Runde Tetris zu zocken. Den wirklich lesenswerten, kompletten Artikel lest ihr auch in unserem gestrigen Retro-Artikel nach. Natürlich kostenfrei. Wir wünschen euch durchorganisiertes Lesevergnügen!

UVPackmaster 3 for Blender – GPU-accelerated, scriptable UV packing engine