Open-Source-Editor | Bildbearbeitung

In nuce: Mit dieser neuen Methode wird es euch leichtfallen, eure Bildbearbeitung weiter voranzubringen – und das auf Grundlage einfacher Skizzen.

Welche schlauen Köpfe stecken dahinter? Die Methode wurde in Kooperation mit der Johns Hopkins University und Adobe Research entwickelt.

Das Besondere daran: Anstatt eine Maske zeichnen zu müssen, mit der ihr den Bereich kennzeichnet, der bearbeitet werden soll, begnügt sich die neuartige Herangehensweise mit den vorgenommenen Skizzierungen des Users – nutzt ansonsten das gesamte Bild als Vorlage.

Verfügbarkeit: Die Forschungsergebnisse wurden in einer akademischen Publikation mit dem Titel SketchEdit: Mask-Free Local Image Manipulation with Partial Sketches veröffentlicht. Den dazugehörigen Code zieht ihr euch auf Github.

