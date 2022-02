Neuigkeiten zur FMX 2022

Die FMX 2022 startet mit dem Kartenverkauf . Wer vor dem 7ten März sein Ticket bestellt, nutzt den Vorteilspreis des Frühbucherrabatts

Weitergeklickt: Zuletzt berichteten wir euch am 17.12.2021 von der FMX. Damals wurde Haz Dulull (der Regisseur solcher Genre-Perlen wie „The Beyond“ oder „Origin Unknown“) als Program Chair bekannt gegeben, wurden außerdem die Produktionen „Foundation“, „The Tragedy of Macbeth“, „Igraine Ohnefurcht“ und „Dragman“ enthüllt.

Jetzt präsentiert die FMX weitere Programmpunkte, auf die ihr euch im Mai freuen dürft:

The Witcher: Innovative Virtual Production On Netflix’s Hit Series: Virtual Prodcution Manager Brad Blackbourn (The Third Floor) doziert darüber, wie Virtual Production im Rahmen der 2ten Staffel der Netflix-Serie eingesetzt wurde. Blackbourns Präsentation soll ein richtiggehender Deep Dive werden, euch dabei auseinandersetzen, wie Echtzeit-Visualisierungstools dazu beigetragen haben, die ambitionierte, zweite Staffel zu realisieren.

DP 03 : 2020: In der DP 03 : 2020 haben wir uns ausführlich mit Visual Effects Supervisor Mateusz Tokarz, Comp Artist und Art Director Rafal Sadowy und VFX Producer Krzysztof Krok zusammengesetzt, um die Visuals der ersten Witcher-Staffel zu besprechen. Lest den kompletten Artikel kostenlos in unserem Retro-Artikeln vom 29.09.2021 nach.

“Reminiscence” – what was “Rise” sinking? Florian Gellinger, Mitbegründer und ausführender VFX Producer bei RISE (und VFX Supervisor von „Reminiscence“), wird die extensiven CG-Environments und spektakulären Wassersimulationen dieser Sci-Fi-Perle zeigen. Dabei war „Reminiscence“ keine Wald-und-Wiesen-Produktion aus dem Sci-Fi-Genre. Denn was für die VFXlerInnen als relativ einfacher Job begann, erwies sich von Tag zu Tag als schwieriger. Die Gründe dafür haben nicht nur Covid und dem remoten Arbeiten zu tun.

DP 06 : 2021: Bereits in der DP 06 : 2021 haben wir uns mit Florian Gellinger zusammengesetzt, um im Artikel „Baden gehen mit Rise FX“ die blickschöne Eröffnungssequenz des Films zu besprechen. „Reminiscence“ beginnt mit einem Tiefflug über das versunkene Miami, der von Rise in Stuttgart und Berlin komplett am Computer erstellt wurde. Wer die ersten zehn Filmminuten sehen möchte, der klickt auf den 22.10.2021 zurück, als wir euch gezeigt haben, wie Miami nach einer globalen Klimakrise aussehen könnte.

The VFX of „Lost in Space”: Prof. Juri Stanossek von Mackevision wird sich der 3ten Staffel von „Lost in Space“ annehmen. Mackevision war einer der Hauptlieferanten, angeführt von Overall VFX Supervisor Jabbar Raisani und VFX Producer Terron Pratt. Das Team von Mackevision zeichnete sich unter anderem für Full CG Procedural Environments in der ersten Episode der dritten Staffel verantwortlich, verantworte aber auch viele Roboter-Sequenzen aus der achten Episode. Dabei kam die Virtual Production zentral zum Einsatz.

„Stowaway“: A Cinematic Spacewalk: Der Sci-Fi-Thriller „Stowaway“ nimmt euch mit auf eine Marsmission, begleitet die Raumfahrt-Crew beim Überlebenskampf im Weltall. Virtual Cinematographer Jannicke Mikkelsen wird euch erklären, wie sich virtuelle Kinematographie in die reale Kinematografie einfügt. Kameraarbeit real kombiniert mit Kameraarbeit virtuell also.

Zu den Tickets: Die offizielle Bekanntmachung der neuen Programmpunkte lest ihr beim FMX-Onlineauftritt nach – dort besorgt ihr euch auch die Tickets. Die FMX 2022 wird drei Tage online (3ter bis 5ter Mai) und einen Tag online (6ter Mai) stattfinden. Der sogenannte Conference Pass schließt Präsenz- und Online-Tage ein, ist im Frühbucherangebot mit 300 Euro bepreist (regulär 320 Euro). Das Online-Ticket kostet nur 80 Euro. Für Studierende gelten vergünstige Preise (siehe Abbildung). Die Tickets besorgt ihr euch ab sofort online. Die Frühbucherrabatte gelten noch bis zum 7ten März.