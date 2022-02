TyFlow | Release

TyFlow Pro wird veröffentlicht. Auch Bepreisungen und Lizenzmodelle wurden bekannt gegeben

In nuce: TyFlow Pro wird veröffentlicht. Im Zuge des Releases wurden Bepreisungen und Lizenzmodelle bekannt gegeben.

Was ist TyFlow? Ein Plugin für 3ds Max zwecks Simulation von Kleidung, Schnee, aber auch von Zerstörungsorgien. Um es werblich auszudrücken: Mit TyFlow wird Partikelsimulation zum Vergnügen. TyFlow befindet sich seit nunmehr drei Jahren in einer offenen Beta-Phase, konnte seither einige begeisterte User um sich scharen. Auch nach dem Release der kostenpflichtigen Version von TyFlow, von dem wir euch hier berichten, wird die Beta-Ausführung weiterhin kostenfrei verfügbar sein. Allerdings wird die Beta-Phase keine weiteren Updates erfahren.

Bepreisung: TyFlow Pro wird als unbefristete Lizenz angeboten. Wer als Neukunde eine solche Lizenz erwerben möchte, muss 495 US-Dollar zahlen. Allerdings wirbt die Website aktuell mit einer Rabattierung von 100 Euro, die bis zum ersten März dieses Jahres gelten soll. Im Preis inbegriffen ist ein Wartungsplan (im Original: Maintenance Plan) mit einer Lauflänge von einem Jahr, der allerdings für einen Preis von 295 US-Dollar verlängert werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass diese Verlängerung innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf der Gültigkeit (des Wartungsplans) erwirkt wird. Liest sich wie altägyptische Algebra an, ist aber so.

Testversion: Auch eine kostenlose Testversion wird feilgeboten, die mit einem Großteil der Features daherkommt, welche auch die kostenpflichtige Ausführung bietet. Ausgenommen davon sind allerdings die Features Multithreading, GPU-Beschleunigung und TyCache-Export.

Weitergeklickt: Zum Full Release von TyFlow, respektive den neu hinzugekommenen Feature-Freuden im Funktionsumfang des pornösen Partikel-Simulations-Tools, informiert ihr euch auf dem dazugehörigen Internetauftritt.

Bereit, mit TyFlow euer Kreativprojekt zu starten? Bereits am 06.12.2021 berichteten wir euch über ein nachahmenswertes Tutorial von „State of the Art Academy“, in welchem euch auseinandergesetzt wird, wie das mit der Schneesimulation in TyFlow funktioniert. Wir meinen: Das Tutorial ist nicht nur für Fans nostalgisch-knackroter Great-Britain-Telefonzellen ein Must-Klick!