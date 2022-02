BSurface Add-on | Tutorial Tuesday

In nuce: An dieser Stelle präsentieren wir euch im Wochenturnus die tollsten Tutorials, die euch dabei helfen werden, eure Workflows mit den heißesten Digital-Content-Creation-Tools dieser Welt auf Hochglanz zu polieren!

Retopologie Reloaded: Dieses Mal zeigen wir euch ein Tutorial von Jan van den Hemel, der euch seine unkonventionelle Herangehensweise für die Retopologisierung von Objekten in Blender zeigt. Hemel nutzt das Add-on BSurfaces, welches bereits in Blender enthalten ist. Und so funktioniert es: Hemel skizziert Retopologie-Hilfslinien mithilfe des Annotate-Tools, die anschließend in tatsächliche Geometrie umgewandelt werden.

Was kann das Tutorial? Laut Hemel ist seine Herangehensweise ein wichtiger Grundbaustein für all jene, die ihr Retopologie-Toolset aufstocken wollen. Im Verlauf des Tutorials zeigt euch Hemel außerdem, wie ihr Blender einrichtet, damit seine Methode optimal funktioniert. Zudem demonstriert er euch, wie ihr die Einstellungen anpasst, oder euren Workflow um zusätzliche Bearbeitungsschleifen ergänzt.

Blender Secrets E-Book: Für alle, die tiefer in die Gestaltungsmöglichkeiten Blenders einsteigen wollen, könnte sich Hemels E-Book eignen, dass ihr euch für 35 Euro auf Gumroad besorgt. Genauso spannend wie ein Roman von Ian Fleming? Für Blender-Fanboys schon!

Weitergeklickt: Besucht Jan van den Hemel auch auf seinem YouTube-Kanal, wo er in regelmäßigen Abständen nützliche Video-Tutorials zu Blender veröffentlicht.

Adieu!

Blender Secrets – Retopology with BSurfaces and Annotation