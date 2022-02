In nuce: In diesem Eineinhalb-Minüter zeigt euch Digital Domain allerhand: Sky-Diving-Action, PKWs auf Kollisionskurs mit Monstertrucks, oder mit Mini-Gun behangene Helikopter. All das erwartet die Zuschauerin der Abenteuerkomödie „Free Guy“.

Was ist Free Guy? In dem Film findet ein Bankkassierer (gespielt von Ryan Reynolds) heraus, dass er ein non-player character (NPC) innerhalb eines Open-World-Videospiels ist. Mehr Mindfuck geht nicht, oder?

Weitergeklickt: Diese VFX Side Quest, moderiert von Maxon-Master-Trainer Jonas Pilz, zeigt euch, wie ihr den Disintegration Effect aus dem Ryan-Reynolds-Streifen nachstellt. In eurem Werkzeugkoffer dazu unerlässlich: Cinema 4D, Redshift, Red-Giant-Tools und After Effects.

Free Guy | VFX Breakdown | Digital Domain