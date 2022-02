Animierter Augenschmaus | Animago Afternoon

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2015, den mit einer Preistrophäe prämierten Launch Cinematic „Wild Hunt“ zum Videospiel „The Witcher 3“.

Was ist Wild Hunt? Das sehenswerte Launch Cinematic wurde von den VFXlern von Digic Pictures gestemmt. Im Cinematic streift Geralt von Riva auf der Jagd nach Monstern durch ein nordisches Königreich. Business as usual also für den Alpha-Antihelden mit Flatrate-Abo fürs mittelalterliche McFit, oder? Nicht ganz. Denn bald trifft Geralt auf eine rothaarige Frau, die sich in einen sozial unverträglichen Vampir verwandelt, womit Geralt, der Vampir-Phobiker, seine Problemchen hat. Berufsrisiko für Geralt halt, aber doch nur schnöder Alltag im Fantasie-Kosmos?

Schon gewusst? Digic Pictures aus Budapest ist ein alter animago-Bekannter: Mit „Wild Hunt“ konnte das Studio seinerzeit die siebte animago-Trophäe einheimsen. Den extrem aufwendigen Trailer kreierte das Team unter anderem mit Maya, ZBrush, BodyPaint, Modo, Mari, Nuke, Houdini, Final Cut Pro sowie der In-House-Software dProject.

Weitergeklickt: In der Print-Ausgabe 06 : 2012 der Digital Production führte Mirja Fürst ein Interview mit den beiden Kreativköpfen Tomek Baginski und Maciej Jackiewiscz des polnischen Studios Platige Image, die sich einem Cinematic des Vorgängertitels „The Witcher 2: Assassins of Kings“ angenommen haben. Lest das Interview in Gänze bei unserem Retro-Artikel vom 05.01.2022 nach. Das Launch Cinematic zum dritten Witcher-Spiel findet ihr gleich hier unten verlinkt. Wir sagen: Film ab!

„The Witcher 3: Wild Hunt“ Launch Cinematic