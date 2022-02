Bewirb dich jetzt: Master-Studiengang an der Hochschule Darmstadt!

In nuce: Relevant für alle Studieninteressierte: Noch bis spätestens zum 01.03.2022 bewerbt ihr euch auf einen Studienplatz an der Hochschule Darmstadt (in stilisierter Schreibweise: h_da)!

Infos zum Studiengang: Im englischsprachigen Master-Studiengang Animation and Game Direction erwirbst Du das Rüstzeug für kreative Führungsaufgaben. Das Master-Studium befähigt seine Studierenden dazu, Konzepte und Produkte vom ersten Entwurf bis zur Marktreife zu entwickeln, bildet aber auch dahingehend aus, Forschung auf dem Gebiet von Animationen, Games and immersiven Medien zu betreiben.

Welche Studienfächer? Das projektbasierte und interdisziplinäre Studienprogramm bietet eine große Bandbreite von Fächern wie Animation Studies, Game Studies, Dramaturgie, Storytelling, Mise-en-Scène, Regie, Creative Producing, Art Direction und Intellecutal Property Development.

Studienverlauf: Nach einer Vertiefungsphase im Bereich wissenschaftlich-methodischer Kompetenzen, übernehmen die Studierenden eigene Regie-Projekte, die sie zusammen mit größeren Teams eigenverantwortlich umsetzen. Die abschließende Master-Arbeit können Studierende in Kooperation mit Partnern aus Industrie, Kultur und Forschung durchführen.

Weitergeklickt: Alle weiteren Informationen erhaltet ihr beim Internetauftritt der Hochschule Darmstadt. Im Rahmen unserer breit angelegten Ausbildungsstory in DP 04 : 2021 und DP 03 : 2021 haben wir uns auch der Hochschule Darmstadt als Ausbildungseinrichtung im Bereich VFXen und Animation genähert.

Darmstadt goes Digital? Den kompletten Artikel stellen wir euch somit online zur freien Verfügung. Wir wünschen euch klar- und weitsichtiges Vorausdenken bei der Studienwahl!