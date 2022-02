Super Mario – jetzt endlich auch für Substance 3D Designer?

In nuce: Quinton Qu, Technical Artist beim chinesischen Computerspieleentwickler miHoYo hat das geschafft, was führende Substance 3D Designer bisher für unmöglich hielten: ein spielbares Jump ’n’ Run mit Klempner Mario in Adobes 3D-Tool zu stopfen.

Insanity Awards: Die Arbeit Quinton Ques hat sich gelohnt, denn seine Mario-Portierung für Substance 3D Designer wurde mit dem diesjährigen Insanity Awards ausgezeichnet. Der Insanity Award wird von Adobe vergeben, richtet sich an solche Projekte, welche die technischen Limitierungen Substance 3D Designers ausreizen.

Die GewinnerInnen: Neben dem Erstplatzierten Quinton Que konnte Cino Lai mit seinem Kreativprojekt „Stylized Parametric Building“ den zweiten Platz einheimsen, und Pauline Boiteux konnte sich mit „Thistle“ die Zweitplatzierung sichern.

Weitergeklickt: Alle GewinnerInenn und ihre Kreativprojekte – egal, ob mit Mario Madness oder ohne Classic Gaming – erklickt ihr euch auf Adobes dazugehörigem Blog-Eintrag. Mario-Fanboy Quinton Qu freut sich auf euren Besuch auf seinem Artstation-Profil. Lernt auch Qus Brötchengeber, den chinesischen Computerspielentwickler miHoYo kennen.