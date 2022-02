Prozeduraler Blumengenerator mit Blender 3.0

In nuce: In diesem Video-Tutorial zeigt euch Satendra Saraswat welche Nodes ihr benötigt, um einen prozeduralen Generator hochzuziehen, mit dem sich verschiedenste Blumen aus den Rabatten sprießen lassen.

Saraswats Herangehensweise: Für ihr Tutorial nutzt Saraswat die Geometry Nodes aus Blender 3.0. Erstmal einen solchen Generator in die Pipeline integriert, soll damit einige gehörige Zeitersparnis einhergehen.

Was geht mit dem prozeduralen Generator? Einer, der sich mit einem solchen Generator ordentlich in der Flora ausgetobt hat, ist Artist Simon Lee, der mit seiner Videoreihe auf Twitter Staunen macht, wenn Sonnenblumen unter seiner Regie die Hälse verdrehen, sich die Blütenblätter frisieren, oder ihr Köpfchen nach dem Sonnenstand ausrichtet. Wenn einer den prozedural-grünen Daumen gemeistert hat, dann Simon Lee!

Of course, sunflowers should face the sun~ https://t.co/VZOFhJi9mC pic.twitter.com/LiHfMfdkEd

— Simon Lee (@simonxxoo) January 6, 2022