Blender Studio veröffentlicht ein Tracking Tool

In nuce: Blender Studio veröffentlicht Watchtower – ein Tracking Tool für Real- und Animations-Filme.

Was kann Watchtower? Das Besondere an dem Tool ist, dass es euch eine visuelle Repräsentation eures Produktionsfortschritts anzeigt – inklusive einer Timeline, entlang der euch vorgenommene Schnitte gelistet werden, respektive solche Sequenzen, die zu Gruppen angeordnet wurden. Direkt unter der Timeline wir euch dargestellt, welches der Film-Departments am jeweiligen Shot beteiligt war (beispielsweise Storyboarding, Rendering, Compositing). Damit ihr die Übersicht behaltet, werden Arbeitsfortschritte farbkodiert dargestellt. So sollt ihr stets überblicken, wo der Terminplan gerade eingehalten (oder ausgereizt) wird. Zudem visualisiert euch ein Gitternetz, oberhalb der Timeline, optional eure Shots oder Assets als Thumbnails. Auch hier informiert euch eine Farbkodierung über den Arbeitsfortgang.

Wie sieht das aus? Wen unsere Beschreibung der Funktionsweisen irritiert, dem können wir Abhilfe bieten. Das Video ganz unten setzt euch in Bild und Ton auseinander, wie die Handhabe Watchtowers funktioniert. Wir finden: Das sieht (auf den ersten Blick) kinderleicht aus. Oder ihr klickt direkt in die Online-Demo rein, die euch anhand des Blender-Kurzfilms „Sprite Fright“ zeigt, wie ein Filmprojekt mit Watchtower visualisiert wird.

Fallbeispiel „Sprite Fright“: Ursprünglich wurde Watchtower anlässlich der Produktion des Animationskurzfilms „Sprite Fright“ entwickelt. Am 28.12.2021 haben wir euch die wirklich sehenswerten, zehnminütige Grusel-Kurzkomödie verlinkt. In dem Film unternimmt eine Truppe britischer Low-lifes, die – angeführt von einer Öko-Aktivistin – einen Ausflug in die Natur unternimmt, als sich das Pilzesammeln plötzlich deutlich feuriger ausnimmt, als die Fünferbande anfangs annehmen durfte.

Weitergeklickt: Im dazugehörigen Blog-Eintrag informiert euch Francesco Siddi, Chief Operating Officer bei Blender Studio, detailliert über das Tracking Tool Watchtower. Den entsprechenden Installationshinweis, Informationen zum genutzten Lizenzmodell, und den Quellcode des Tools, findet ihr auf Github. Wir wünschen euch viel Freude dabei, euren inneren Kontrolletti von der Kette zu lassen.

Watchtower: Visual Production Tracker – Overview