Kostenloses Skript für 3ds Max | Skript-Sundowner

Was schmeckt besser als Blue Lagoon on Ice? Natürlich Blaupausen-Zeichnen mit diesem Skript für 3ds Max!

In nuce: Box of Apps veröffentlicht sein Skript namens „BOA Ref“ für 3ds Max, mit dem ihr Blaupausen erstellt.

Was kann BOA Ref? Mit dem Skript fügt ihr ziemlich zügig Bildreferenzen ein – aus eurer Zwischenablage direkt in eine 3D-Scene! Laut Entwickler eignet sich das Skriptchen für alldiejenigen unter euch, die innerhalb ihres Workflows gerne mit Referenzen arbeiten.

Und was kostet das? Die Alpha- und Beta-Versionen des Skripts nutzt ihr übrigens auch für kommerzielle Projekte kostenfrei. Allerdings befindet sich das Skript in einer frühen Entwicklungsphase, weswegen die Entwickler davon abraten, es in die Pipeline einer ernsthaften Produktion unterzubringen.

Weitergeklickt: Wer sich jetzt sagt „Blaupausen waren schon immer mein Ding!“, der besorgt sich das putzige Skript kostenlos auf Box of Apps. Wir wünschen „Prost und wohl bekomm’s!“ mit dem heutigen Skript-Sundowner zum Wochenstart!

BOA Ref Quick Demo