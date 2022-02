Neue Features für Premiere Pro!

In nuce: Adobe veröffentlicht ein Update für Premiere Pro, welches einerseits die Workflows für Video- und Audiobearbeitung optimieren, andererseits an der Performance feilt.

Welche neuen Features erwarten euch? Im Mittelpunkt steht das neue Feature namens Remix, welches bereits zur Adobe Max 2021 in die Beta ging und jetzt offiziell in Premiere Pro verfügbar ist. Darüber hinaus freuen sich Audio-EditorInnen über die künstliche Intelligenz Adobe Senseis. Auch beantwortet der neue Release die Frage, ob der Export für 10-Bit 420 HEVC-Formate unterstützt wird. Jenseits dieser großen Feature-Neuerungen erwarten euch auch kleinere Funktionszugänge.

Was ist Remix? Dieses neue Feature nutzt die künstliche Intelligenz Adobe Senseis, damit ihr die Länge von Audio-Tracks mit nur wenigen Klicks anpassen könnt. Laut Adobe können EditorInnen mit Sensei Musikclips in hoher Geschwindigkeit an Video-Content angleichen.

Was kann Speech to Text? Mit dem Feature „Sprache zu Text“, wie es im Deutschen heißt, nutzt ihr Transkription jetzt auch offline. Zudem soll Speech to Text nun bis zu dreimal schneller arbeiten. Außerdem soll das Feature mit solchen Rechnern, die mit Intel Core i9 oder Apple M1 ausgerüstet sind, jetzt bis zu dreimal schneller arbeiten denn zuvor. Auf Rechnern mit anderen aktuellen Prozessoren soll sich die zumindest Geschwindigkeit verdoppeln.

Was ist mit dem Export für 10-Bit 420 HEVC-Formate? Dieser Export soll von jetzt an zehnmal schneller funktionieren. Dank der neuen hardwarebeschleunigten Codierung in Premiere Pro arbeiten CutterInnen, die auf einem Windows-System aufsetzen, mit Intel- oder NVIDIA-Grafikprozessoren mit farbintensiven 10-Bit und HDR-Formaten jetzt einfacher.

Gibt es GPU-Beschleunigung für weitere Effekte? Die Effekte „Lineare Blende“ und „Blockauflösung“ funktionieren jetzt, laut Adobe, durch die GPU-Beschleunigung schneller.

Wurde die Unterstützung Canon EOS R5 C-Kamera untergebracht? Ja, Premiere Pro unterstützt jetzt auch Videomaterial der Canon EOS R5 C.

Weitergeklickt: Wer sich weiterführend über das Update zu Adobes Premiere Pro informieren möchte, der liest sich Anton Knoblachs (Produktmanager Video bei Adobe) dazugehörigen Blog-Eintrag durch – oder klickt auf die beiden nachstehenden Videos, in denen euch die verbesserte Transkription und die künstliche Intelligenz von Adobe Sensei auseinandergesetzt wird.

Unternehmt eine Fantastic Voyage: Das Eröffnungsbild mit der gähnenden Raubkatze und der kontemplativen Dame stammt übrigens aus Adobes Werbefilmi „Fantastic Voyage“ für Photoshop. Der Clip ist einen Klick auf den 06.11.2020 wert.

