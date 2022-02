Animierter Augenschmaus | Animago Afternoon

Überblick

Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe Animago Afternoon präsentieren wir euch den Kurzfilm Rob „n“ Ron von den Mädels und Jungs von Tumblehead

präsentieren wir euch den Kurzfilm von den Mädels und Jungs von Was steckt in Rob „n“ Ron? Im Spaghettiwestern der animierten Art stecken die Brüder Rob und Ron die Köpfe zusammen, um ihren bislang größten Raubzug zu planen

Im Spaghettiwestern der animierten Art stecken die Brüder Rob und Ron die Köpfe zusammen, um ihren bislang größten Raubzug zu planen Die MacherInnen von Tumblehead: Haben für wichtige Medienmarken wie Disney, Lucasfilm oder Telltale Games gearbeitet

In nuce: Im Rahmen unserer wöchentlich wiederkehrenden Reihe „Animago Afternoon“ präsentieren wir euch zur besten Nachmittagszeit Perlen, Pretiosen und andere Prachtexemplare der letztjährigen Animago-Filmfestivals. Dieses Mal zeigen wir euch, geborgen aus den Animago-Archiven anno 2013, den mit einer Preistrophäe prämierten Kurzfilm „Rob „n“ Ron“ von den Mädels und Jungs von „Tumblehead“.

Was steckt in Rob „n“ Ron? In diesem Spaghettiwestern der animierten Art treffen die beiden Outlaws und Brüder Rob und Ron aufeinander, um ihren bislang größten Raubzug zu planen (und den morgendlichen Kaffeegenuss zu retten). Ob das gutgeht, und was die beiden Chaosbrüder in Cowboyboots für ihren neuesten Coup geplant haben (Hinweis: Es hat mit einem überdimensionalen Sparschwein zu tun), erfahrt ihr in dem kurzweilig-amüsanten Kurzfilm, den wir euch hier unten in kompletter Länge verlinkt haben.

Tumblehead Animation Studio: Über euren Online-Besuch freuen sich die MacherInnen von Tumblehead, die bereits für wichtige Medienmarken wie „Disney“, „Lucasfilm“ oder „Telltale Games“ aktiv waren. In einem eigens dafür eingerichteten Blog berichtete Tumblehead seinerzeit über die Entstehungsgeschichte von „Rob „n“ Ron“ – ein sehenswerter Einblick in den work in progress eines sympathischen Teams, und Inspiration für euch?

Weitergeklickt: Den Cowboy-und-Indiana-mäßigen Kurzfilm findet ihr nachstehend in voller Länge verlinkt. Wir sagen: Film ab – und lasst die Colts rauchen!

CGI Animated Short : „Rob „n“ Ron“ by Tumblehead