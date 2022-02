Explosion im Kleinstformat | Download-Donnerstag

In nuce: Simon Trümpler, VFX Artist beim französischen Spieleentwickler Wild Sheep Studio, veröffentlicht seinen blickschönen Whispy-Boom-Effekt.

Was ist der Whispy-Boom-Effekt? Simon selbst bezeichnet seinen Effekt so auf Twitter. Dabei spielt er wohl auf die Tatsache an, dass sein Explosions-Effekt eher zurückhaltend-schüchtern ist, denn bombastisch-extrovertiert (deshalb „whispy“, zu Deutsch „flüsternd“).

Wie ist der Whispy-Boom-Effekt entstanden? Seine Geburtsstunde feierte der Effekte im Rahmen eines Anfängerkurses für die Unreal Engine, den Simon vorbereitet hatte. Die hauptsächlichen Texturen wurden von Simon im Painting-Tool Krita handgezeichnet, hingegen die Umgebungstexturen wurde dem Anfängerkurs entnommen. Für seine Texturen hat Simon eine Graustufentextur mit einer Normal Map kombiniert – und somit eine Maske erstellt, die er anschließend im Shader koloriert hat. So also entstehen die Mauerblümchen unter den Explosionen!

Verfügbarkeit: Auf Gumroad besorgt ihr euch die dazugehörigen Projektdateien für umme. Wer mehr darüber erfahren möchte, wie der Effekt entstanden ist, klickt sich in Simons entsprechenden Post auf Artstation. Simon Trümplers Blog freut sich über Besucher – genauso wie sein Twitter-, YouTube- und Artstation-Auftritt. Wir wünschen viel Kreativität beim Vernetzen (und vorsichtigen Explodieren)!

I finally finished the second 3D VFX from the @VFXApprentice course: Whispy Boom: https://t.co/VXl2Ywik86

On my @ArtStationHQ page you'll find a Breakdown + Project Files and my WIP Thread. ⭐️❤️#vfx #realtimevfx #gamedev #stylized pic.twitter.com/oZglGeEBtI

— Simon (@simonschreibt) January 30, 2022