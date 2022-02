Wer steckt hinter Adobes Premiere Pro?

In nuce: Die siebte Ausgabe der Adobe Engineering Hours findet nächste Woche Mittwoch statt, also am 16. Februar, genauer um 11 Uhr.

Wer wird gastieren? Gastieren und dozieren werden bei der siebten Ausgabe der Engineering Hours Adobes Product Marketing Manager Video, namentlich Anton Knoblach, und auch Software Quality Engineer Kerstin Ebert ist mit dabei.

Warum geht es? Themenschwerpunkt werden die neuen Updates für Premiere Pro sein. Außerdem werden die User die Möglichkeit haben, im Rahmen einer Q&A-Runde, Fragen an das Team zu stellen.

Wo findet es statt? Die Engineering Hour wird live auf Behance stattfinden

Gleiche Stelle, gleiche Welle: Bei Adobe heißt es, Adobe Live komme jeden Montag, Dienstag und Mittwoch ab 11 Uhr vormittags zu euch nach Hause. Für Adobe-User kann es also sinnvoll sein, diese wiederkehrende Online-Veranstaltung aufzusuchen, um sich über Premiere Pro auf dem neuesten Stand zu halten.

Weitergeklickt: Erst vorgestern, am 09.02.2022, berichteten wir euch von den neuen Features für Premiere Pro – darunter künstliche Intelligenz für Adobe Sensei, Speech to Text für die Transkription, und GPU-Beschleunigung. Klickt doch mal vorbei!