Kommt jetzt der Shanghai-Gebäude-Generator für Blender?

In nuce: Der Blender Artist namens Yin hat sich der Herausforderung angenommen, einen Gebäude-Generator zu erstellen, welcher alte Wohnblöcke aus Shanghai realitätsgetreu abbildet.

Die Inspiration für den Shanghai-Gebäude-Generator: Als Ausgangspunkt nutzte Yin einen Gebäude-Generator, der seinem eigenen ähnlich ist, nämlich den Post-USSR-Builder von 2D/3D-Generalisten Alexey Yakovlev, von dem wir euch bereits am 26.08.2021 berichtet haben.

Danksagung an Kolleginnen: An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei den Kolleginnen von 80 Level, aber insbesondere Redakteur Theodore Nikitin, die zuerst auf diese Gebäude-Generatoren hingewiesen haben.

Wie ist der Shanghai-Gebäude-Generator entstanden? Bislang geizt Yin mit Hintergrundinformationen zu seinem wolkenkratzenden Gebäude-Generator. Wer nach weiterführenden Informationen hungert, dem empfehlen wir, Yin auf Instagram oder Twitter eine freundliche Nachricht zu schreiben. Vielleicht ist der talentierten Blender Artist dann geneigt, euch einen Blick in seine Trickkiste zu gewähren? Fragen kostet nichts (nur Überwindung).

Old Shanghai Blocks Generator. More details still need to be added

Made based on Alexey Yakovlev's "Post USSR Builder" on gumroad.#b3d #geometrynodes #shanghai pic.twitter.com/0migIjWiPy

— Yin (@theianwoo) January 25, 2022