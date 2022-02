Mit nur einem Klick Gaming-Levels generieren?

In nuce: Ein Spieleentwickler aus Barcelona, bekannt unter dem Kürzel J.G., hat seinen Level-Generator vorgestellt, den sich alle einmal anschauen sollten, die sich für Game Design, Spieleentwicklung mithilfe der Unreal Engine, oder einfach nur coole Tools interessieren.

Was kann der Level-Generator? Laut J.G. benötigt der Generator nur einen einzigen Würfel, der als Ausgangslage für das restliche Layout des Levels fungiert. Der Level wird dann, mit nur wenigen Klicks, anhand vorgefertigter, modular erstellter Bestandteile generiert. Die Meshes werden dabei über ein benutzerdefiniertes System erstellt, welches J.G. mit C ++ hochgezogen hat. Dabei fußt der Level-Generator auf der Unreal Engine 4. Entstanden ist er im Rahmen der Arbeit an einem Roguelike-Game namens „Galaia“, an dem J.G. aktuell arbeitet.

Wie funktioniert der Level-Generator? J.G. erklärt seinen Generator in einem Twitter-Posting so: „Im Grunde habe ich einen 3D-Autotiler erstellt, der zuerst die Volumina (eng.: volumes) sampelt, und danach die passenden Kacheln (engl.: tiles) in der naheliegenden Umgebung unterbringt.“ Bei diesem letzten Schritt wird, so sagt J.G., zwischen leer- und vollstehenden Punkten in der Umgebung unterschieden.

Weitergeklickt: Wer sich über das Schaffen J.G.s auf dem Laufenden halten will, der folgt ihm auf Twitter – und kauft sich bei Release das Roguelike Galaia?

Progress on my level editor tool! pic.twitter.com/cBN57kbCtx — JG 🍊 is making Galaia! (@JgDoesThings) January 5, 2022

This tool is proving incredibly useful, very happy with the results!#ProceduralArt https://t.co/uC6WWRzwkE pic.twitter.com/zw2gOuWSyd — JG 🍊 is making Galaia! (@JgDoesThings) February 9, 2022