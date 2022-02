Airbrush Tool | Tutorial Tuesday

In nuce: An dieser Stelle präsentieren wir euch im Wochenturnus die tollsten Tutorials, die euch dabei helfen werden, eure Workflows mit den heißesten Digital-Content-Creation-Tools dieser Welt auf Hochglanz zu polieren!

Airbrush Tool: Dieses Mal zeigen wir euch ein Tutorial von Christoph Werner von 3DCoat, der euch zeigt, wie ihr das Airbrush Tool in 3DCoat fachgerecht verwendet. Das Video ist nur schlanke dreieinhalb Minuten lang, quetscht sich somit perfekt in eure Mittagspause.

Was kann das Tutorial? Im Tutorial setzt euch Christoph auseinander, dass das Airbush Tool dem Brush Tool zwar sehr ähnlich ist, sich die beiden Bürsten-Werkzeuge jedoch in einigen entscheidenden Punkten voneinander abgrenzen. Um die Unterschiede zwischen den beiden Tools klar herauszuarbeiten, nutzt Christoph für beide Brushes dieselben Einstellungen – an den Arbeitsresultaten seht ihr dann, wie Airbrush und Brush in ihrer gestalterischen Wirkung divergieren. Aber klickt euch selbst in das Video gleich hier unten rein. Die Tools demonstriert Christoph anhand einer (prä-)neolithisch wirkenden Axt.

Was ist 3DCoat? Es handelt sich um eine Anwendung für Digital Sculpting, UVs, PBR-Texturing, Painting, Rendering und Low-Poly-Modeling.

