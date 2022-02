Finalisten der British Animation Awards bekanntgegeben!

In nuce: Die Juroren der British Animation Awards (kurz: BAA) haben ihre diesjährigen FinalistInnen bekanntgegeben.

Mehr Infos zu den British Animation Awards: Die BAA prämiert einige ausgewählte Animationsfilme, die, nach Dafürhalten der Juroren, die besten Filme in einer Reihe von Kategorien darstellen. Die Preisvergabezeremonie wird am 10ten März im British Film Institute Southbank (BFI Southbank) abgehalten. Angebunden an die Zeremonie in London sind vier weitere, mit dem Austragungsort verknüpfte, Veranstaltungsorte, nämlich Stirling, Salford, Cardiff und Bristol. Präsentiert werden die diesjährigen BAAs von Komiker und Schauspieler Miles Jupp.

Interview mit Bomper Studios in der DP 04 : 2021: Einer der Nominierten ist übrigens Emlyn Davies. Er ist Gründer von und Executive Creative Director beim britischen Bomper Studio. In der DP 04 : 2021 unterhielten wir uns mit Emlyn über das psychedelische Musikvideo Chasing Birds, welches er, zusammen mit seinem Kollegen und Art Director Josh Hicks, für das Bomper Studio realisiert hat. Für dasselbe Musikvideo wurden Emlyn und Josh jetzt bei den BAAs in der Kategorie „Bestes Musikvideo“ nominiert. Das gesamte Interview Dancing in the Desert stellen wir euch somit kostenlos zur Verfügung. Wir meinen: Reinlesen und mit den Foo Fighters abhotten.

Weitergeklickt: Alle weiterführenden Informationen zu den British Animation Awards erhaltet ihr auf britishanimationawards.com.

Wer sind die FinalistInnen? Nachstehend folgen die Finalisten der 14 Kategorien.

Beste(r) Sprecher/-in

Taika Waititi (Jojo Rabbit)

Ricky Gervais (After Life) für Save Ralph

Ben Whishaw (No Time to Die) für The Adventures of Paddington

Bella Ramsay (Game of Thrones) für Hilda: The Fifty Year Night

Menna Trussler (Little Britain) für Affairs of the Art

Bel Powley (The Morning Show) für Moominvalley

Beste Langform

Aardman Animations’ Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas

Sesame Street’s The Monster at the End of the Story

Ron’s Gone Wrong

Beste Kinderserie

The Brilliant World of Tom Gates – Sky Kids Original

Milo – Channel 5 Milkshake

Hilda: The Deerfox – Netflix

Beste animierte Werbung

The Girl Who Built a Rocket für WaterAid UK

Breath of Nature für Airwick

Save Ralph für die Humane Society International

Moto GP Returns für MotoGP

Bestes Musikvideo

Rocket Freudental – Der Stuhlkreis (Ged Haney)

Mama Jerk and the Ladyfinger – Mountain (Harrison Fleming)

Foo Fighters – Chasing Birds (Emlyn Davies, Josh Hicks)

Christy Moore – The Voyage (Jessica Patterson)

Jamie Cullum – Age of Anxiety (Neil Pymer)

Beste animierte Serie für Kinder im Vorschulalter

Hey Duggee

The Adventures of Paddington

Circle Square

Milo

Pip and Posy

Bester Kurzfilm

FlattenTheCurve#1 – Studio Desk, Kathrin Steinbacher, Emily Downe

Meow or Never – Neeraja Raj

Save Ralph – Spencer Susser

Black Slide – Uri Lotan

Affairs of the Art – Joanna Quinn

Bester Film von Bachelor-AbsolventInnen

To be a Goat – Milda Kargaudaite

True Colours – Hanna Lea Wyttenbach

Case closed – Lucy Gatenby

@Scroll Alice – Céline Ufenast

Suburb – Miles Jezuita

Bester Film von Master-AbsolventInnen

Black Hole! – Renee Zhan

Other Half – Lina Kalcheva

Eating In the Dark – Inari Sirola

Nominierte in der Kategorie sozialer Zweck

Typically – Anna Ginsburg, Caitlin McCarthy

Diabetes Symptoms – Angie Phillips, Phoebe Halstead

Up River – a Shadventure on the River Severn – Tom Stubbs

You Being You – Kong Studio

Sinking Feeling – Mark Spokes

Beste Originalmusik

Sol – Gráinne Mc Guinness

I Am Odd – Benjamin Giroux, Mike Connaris

Robin Robin – Dan Ojari, Mikey Please

Edgar’s Christmas – Mike MacLennan

Love Monster – Super Sound Day – Thema von Jeremy Warmsley; Musik komponiert von Esther Joy Lane und Hannah Charman

Nominierte in der Kategorie Drehbuch

Myles McLeod for Circle Square – Pizza Mystery – Greg McLeod

Les Mills for Affairs of the Art – Joanna Quinn

Peter Baynham und Sarah Smith für Ron’s Gone Wrong – Jean- Philippe Vine, Sarah Smith, Octavio E Rodriguez

Madeleine Brettingham für The Rubbish World of Dave Spud – Twinfestation – Edward Foster

Mark Burton und Giles Pilbrow für Shaun the Sheep – The Flight Before Christmas – Steve Cox

Nominierte in der Kategorie “Cutting Edge” (dieses Jahr erstmals)

Save Ralph – Spencer Susser

Sub-Surface – Alex Robinson

Dead Pixels S2 – Jamie Jay Johnson, Asa Movshovitz

Nominierte in der Kategorie „Wildcard Award“ (dieses Jahr erstmals)