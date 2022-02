Render Crate veröffentlicht Asset-Sammlung für Mittelalter-Fans

In nuce: Auf der Plattform Render Crate ist eine Sammlung mit 3D-Modellen erschienen, mit der ihr mittelalterliche Burgen baut (im Original: „Medieval Castle Kit“). Die schicke Sammlung steht zum kostenlosen Download bereit. Die selbst gelegte Latte jedenfalls liegt hoch: Die enthaltenen Assets sollen es, so sagt es die Beschreibung, mit der Imposanz der Burgbauten aus Der Herr der Ringe oder Game of Thrones aufnehmen können.

Was ist im Medieval Castle Kit enthalten? Wer die Sammlung herunterlädt, erhält Zugriff auf solche Wände, Türme und Tore, die den Puls von Mittelalterfans auf Touren bringen. Laut Beschreibung sind die Assets fotorealistisch, protzen mit einer 8K-Texturauflösung. Dazu sind die Assets variantenreich. So könnt ihr beispielsweise bei den Ziegeln unter solchen wählen, die hell oder eher dunkel sind, beziehungsweise solchen, die betagt sind und deshalb Gebrauchsspuren aufweisen, oder solchen Ziegeln, welche sozusagen nigelnagelneu beim Hersteller vom Band gegangen sind.

Welche Dateiformate werden bedient? Die 3D-Modelle werden im USDZ- und FBX-Format geliefert. Damit ist das Medieval Castle Kit mit gängigen DCC-Tools wie Blender, Cinema 4D, 3ds Max, oder Houdini kompatibel.

An wen richtet sich das Medieval Castle Kit? In der Download-Beschreibung räumen die Autoren ein, dass das Hochziehen mittelalterlicher Burgen (auch solchen auf virtuellem Grund) mit kleinteiliger Klickiklicki-Arbeit verbunden ist: Pflasterstein mit Gebrauchsspuren versehen, Dachziegel in Reih und Glied bringen, bei der Konstruktion mit Holzbalken den Überblick behalten – da können viele Arbeitsstunden ins Land gehen, bis ein Bauwerk steht, welches den virtuellen Bauherren stolz macht. Das Medieval Castle Kit kürzt diesen Weg zur erfolgreichen Burg ab.

Weitergeklickt: Auf rendercrate.com steht das attraktive Medieval Castle Kit zum kostenlosen Download bereit.