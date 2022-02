Jetzt kommt der Corona Renderer für Blender

In nuce: Der Blender-Artist Adilkhan Yakubov hat den Corona-Renderer für Blender portiert. Damit steht jetzt auch Blender-Usern der beliebte Corona-Renderer zur Verfügung.

Was benötigt ihr? Um die Portierung zu nutzen, benötigt ihr Blender 3.0 oder 3.1. Die Unterstützung für Blender 3.2 ist bereits vorhanden, allerdings noch eingeschränkt (siehe: Alpha-Status).

Hintergrundinfos zur Blender-Portierung: Adilkhans Portierung des Corona-Renderers basiert auf dem Corona-Renderer von Chaos. Die Portierung befindet sich aktuell in der Entwicklung, weswegen einige Features noch auf sich warten lassen. Allerdings erfährt die Portierung bereits jetzt regelmäßige Updates. Laut Adilkhans Posting auf dem Blender-Artist-Forum sollen innerhalb der nächsten drei Monate fünf größere Updates erscheinen, dank derer der Corona-Renderer für Blender nochmal nachgebessert wird. In seinem Posting meint Adilkhan auch, er wolle diejenigen Features, die mit dem Release der bevorstehenden Version 8 des Corona Renderers einhergehen, in seiner Blender-Portierung unterbringen.

Wer ist Adilkhan Yakubov? Wer sich weiterhin über das faszinierende Schaffen des Blender-Artists Adilkhan Yakubov informieren möchte, der besucht den guten Mann auf Twitter oder blenderartists.org.

Weitergeklickt: Adilkhans Posting und dazugehörige Download-Links findet ihr im Forum von blenderartists.org. Wer sich von den Qualitäten des Corona-Renderers überzeugen will, der klickt auf den 10.03.2021 zurück, als wir euch nicht nur ein blickschönes Showreel von Chaos Czech zeigten, sondern auch davon überzeugten, dass der Pandabär die Beauty-Queen der Tierwelt ist.