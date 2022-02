Jetzt Rohre in Blender verlegen, bis der Klempner kreischt

Dieser Blender Artist aus Japan bietet ein kostenloses Tool an, mit dem ihr prozedural Rohre generiert.

In nuce: Der Blender Artist Ray Wakui veröffentlicht sein Blender-Tool namens „Geometry Nodes Pipes“, mit dem sich prozedural generierte Rohre verlegen lassen. Das Tool befindet sich aktuell in der Version 1.1. Wollt ihr das Tool benutzen, benötigt ihr Blender 3.0 oder aufwärts.

Was kann Geometry Nodes Pipe? Die non-destruktive Herangehensweise des Tools erlaubt es euch, Rohre in der Länge, dem Radius, der Anzahl der Nieten, oder hinsichtlich vieler anderen Details anzupassen.

Wer ist Ray Wakui? Er ist ein Absolvent der University of Tokyo, wo er Luft- und Raumfahrt studiert hat. Während seiner Studienjahre realisierte er ein Musikvideo für seine eigene Band – so nahm Rays Kreativkarriere ihren Anfang. Ende 2019 brachte er sich Blender selber bei, um ein weiteres Musikvideo mit 3D-Objekten zu realisieren. Es war ein lang gehegter Traum Rays, mit 3D-Objekten zu arbeiten. Seitdem verwirklicht er zahlreiche Musikvideos unterschiedlicher Musiker, immer mit seiner Leidenschaft, den Visual Effects, in der Pipeline. Wer Ray Wakui und sein Werk entdecken möchte, der besucht ihn auf seiner Homepage, auf Twitter oder Instagram.

Weitergeklickt: Das Tool „Geometry Nodes Pipes“ holt ihr euch kostenlos auf Gumroad. Das folgende Video zeigt euch im Schnelldurchlauf, wie das Tool funktioniert. Wir wünschen viel Freude beim virtuellen Rohrverlegen.

Geometry Nodes Pipes in Blender [Free DL Link in Description]