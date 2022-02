Artist zeigt: Zauberhafte Eis- und Frost-Effekte

In nuce: Der Artist Yue.J hat auf Twitter eine Reihe blickschöner Frost- und Eis-Effekte veröffentlicht, die (mehr als) einen Klick wert sind. Wir haben euch Yue.Js Twitter-Postings am Ende dieser New verlinkt.

Wie ist der Eiszauber entstanden? Wer darüber grübelt, wie die, durch die Lüfte sausenden, Eiszapfen entstanden sind: Laut Twitter-Beschreibung setzte Yue.J den Effekt mit der Unreal Engine 5 um. Außerdem nutzte er das Niagara-Fluid-Plugin der Unreal Engine, griff darin auf Wasser- und Explosions-Vorlagen zu.

In die Praxis mit Unreal Engine: Wessen Motivation an Yue.Js Effekt-Geschichten von (kaum Feuer und) Eis aufgerieben hat, dem möchten wir drei Tutorials anbieten, mit denen sich eure Unreal-Engine-Skills aufpolieren lassen.

Finishing Moves für Fighting-Games: Klickt wahlweise auf den 03.08.2021 zurück, als wir euch gezeigt haben, wie ihr mit Unreal Engine Finishing Moves hinbekommt, vor denen selbst versierte Street Fighter und Mortal Kombatanten in die Deckung gehen.

Zerstören, zerschlagen, zersetzen: Oder findet mit Klick auf den 24.09.2021 heraus, dass sich Zerstörungswut freisetzen lässt, sofern ihr Unreal Engine 4 auf Blender hetzt.

Drei Videos für einen Harvey Wallbanger: Oder entdeckt am 03.12.2021 die Abrissbirne in euch, denn damals demonstrierte euch der Reddit-User wedl3 in drei Tutorial-Videos, inwiefern Ballereien in der Unreal Engine immer am Ballistik-Gel hängenbleiben. Wir wünschen viel Spaß beim Lernen – und meinen: Raboti! Raboti! Rann an die Unreal Engine!

