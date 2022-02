Editing-Software Lightworks 2022 wird veröffentlicht

In nuce: Lightworks veröffentlicht die neueste Version seiner Non-Linear-Editing-Software (NLE).

Lightworks 2022 in drei Ausführungen: Dabei wird Lightworks 2022 in drei Ausführungen angeboten, einer kostenlosen Variante, respektive in einer „Creator“- und „Pro“-Ausführung. Die drei unterschiedlichen Ausführungen sollen sich an unterschiedliche User-Typen mit voneinander abweichenden Bedürfnissen richten.

Free, Create und Pro: Im Folgenden schauen wir uns im Schnelldurchlauf an, was Lightworks über die drei Ausführungen seiner Editing-Software schreibt. Gucken wir uns also Lightworks Free, Lightworks Create und Lightworks Pro an.

Lightworks Free: Solche Features, die Einsteiger bis dato abgeschreckt haben, wurden entfernt. Dafür wurden Features hinzugefügt, welche sich insbesondere für Neueinsteiger eignen, darunter über 80 Bildübergänge („Transitions“). Wer sich mit Lightworks Free an den Filmschnitt heranwagt, nutzt die Software mit einer dreimonatigen Lizenz, die aber erneuert werden kann.

Lightworks Create: Diese neue Ausführung der NLE-Software wurde laut Entwickler speziell auf die Bedürfnisse von Marketing-Experten, FilmecherInnen und Content Creators zugeschnitten. Um diese User anzusprechen, bietet Lightworks Create einen 4K-Export an, aber auch Features, welche die gemeinsame Arbeit an Projekten unterstützten sollen. Daneben erwarten euch über 800 neue, anpassbare Titelschriften und Motion Graphics.

Eine Auswahl an Motion Graphics, die ihr mit Lightworks Create realisieren könnt 1 of 3

Lightworks Pro: Dabei handelt es sich, gemäß dem Selbstverständnis des Software-Anbieters, um die Flaggschiff-Ausführung seines NLE-Tools. Für den neuen Release wurde Lightworks Pro um über 300 neue Effekte ergänzt (darunter: „Bildrauschen entfernen“, „Verzerrungen korrigieren“, „Luminanz anpassen“). Außerdem soll es Usern erlaubt sein, Video- und Audio-Plugins in Lightworks Pro unterzubringen. Dafür sollen Plugins auf Grundlage von OpenFX, VST3 und AU unterstützt werden, aber auch solche, die auf der Basis von LADSPA funktionieren, also diejenigen von NewBlueFX, BorisFX, Maxon, Waves, Sonnox und Accusonus.

Weitergeklickt: Bei Interesse informiert ihr euch auf lwks.com weiter. Dort überzeugt ihr euch auch davon, was Lightworks Create und Lightworks Pro sonst so auf dem NLE-Kasten haben. Für einen Überblick zu Lightworks 2022 und seinen Features klickt auch gerne die folgenden Videos.

Introducing Lightworks 2022



Advanced Titles – Lightworks 2022



Correct and Enhance – Lightworks 2022